HA GAYRET TÜRKİYEM! ENSEYİ KARARTMADAN MÜCADELEYE DEVAM..

Haluk Hepkon ’un aşağıdaki ( 14 Mayıs 2023) seçim analizini önemsiyor ve bu konudaki önerilerini çok yerinde buluyorum.

(…..Maalesef bende bu seçimde alınan sonuçlardan dolayı bedensel ve beyinsel olarak yorgun düştüm. O nedenle ruhsal yapısı dayanıklı ve aklıselim bilge insanların fikirlerini, önerilerini sizlerle buluşturmam gerekiyor…)

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği ve kalkınmanın ön şartı olan Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak tek hedefimiz olmalıdır.

Kuruluşundan buyana Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk sistemiyle donanmış olan Cumhuriyet rejimi, tehditkar yaklaşımlara , varlığını tehdit eden düşünce ve eylemlere özgürlük tanımayacak kadar ilkelerine sadıktır.

Bu nedenlerdir ki, küresel kan emicilere karşı Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak için yapılan hatalardan ders çıkartmak şarttır! Şart!..

Yazarın aşağıdaki tespitlerine geçmeden önce “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” ibaresini benimsemiş bir vatandaş olarak birkaç hususu belirtmek isterim.

Emekli bir Silahlı Kuvvetler mensubuyum. Talebelik ve kıta hayatımda askeri üniformayı 40 yıl müddetle şerefle giydim.

Vatan sevgisinin ilk tohumları, 1959 yılında - daha henüz 12 yaşında bir çocukken- girdiğimiz Selimiye Askeri Orta Okulu’nda zihnimize ve yüreklerimize kazınmıştı.

Disiplinli yaşam kurallarıyla gerçek eğitimin ve öğretimin nasıl yapılacağı yine askeri okullarda hücrelerimize işlenmişti.

Askeri Okulları rol model almışlar olarak Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini uygulamak adına bu vatana ölene kadar hizmet etmeyi şiar edindik! O nedenle “emekli olduktan sonra kenara çekilelim ve ölümü bekleyelim” demek bizlere terstir ve yakışmaz!

Ne Mutlu Türküm Diyene…

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Önce Araştırmacı yazar Haluk Hepkon’u sizlere kısaca tanıtayım.

Araştırma - İnceleme, Diğer Kategoriler, İnsan ve Toplum kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.



Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Jön Türkler ve Komplo Teorileri , Komplo Teorileri Tarihi , Soros, CFR ve Arap Ayaklanması , Zeitgeist ( Bir çağın düşünce duygu biçimi ) Ne Anlatıyor? , Şifrelerden Sembollere Dan Brown olarak sayılabilir.

Şimdi yazarın noktasına, virgülüne dokunmadığım paylaşımını dikkatle okuyalım! Önerilerin anlamını kuvvetlendirmek adına açıklanan bazı maddelere naçizane notlar düştüm!

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ARAŞTIRMACI YAZAR HALUK HEPKON’UN 14 MAYIS 2023 SEÇİM SONUÇ RAPORU!





-CHP yönetiminin toplumda hiçbir karşılığı olmayan AKP artıklarını sırtında taşımasını, HDP ile neoliberal tayfanın vesayetinden ( himaye) kurtulamamasını ve başka bir sürü hatasını hep eleştirdim ama seçim geldiğinde oyumu, tüm eleştirilerimi saklı tutarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim.

Hâlâ doğru tavrın bu olduğunu düşünüyorum ama ilk suskunluktan sonra sosyal medyada ve bazı kanallarda belirmeye başlayan bazı "yorumlar"ı dehşetle izliyorum.

Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda cumhurbaşkanı seçilememesine anlamlar yükleyen, yenilgiyi bile zafer gibi göstermeye çalışan bu yorumlara göre CHP doğru yapmıştır ama sandık, yazılım hileleri ve Türk milletinin eksiklikleri yüzünden seçim kaybedilmiştir.

Bu ülkede gerçekten de her şey olunabiliyor ama rezil olunmuyor .

Fransızlar "hırsıza hırsız olduğunu hatırlatmazsanız size ahlak dersi vermeye kalkar" derler.

Yaşadığımız yenilginin sorumlularının utanmadan, sıkılmadan hâlâ "siyasi" analizler yapmaya devam etmelerini başka türlü açıklayamıyorum.

Görünen o ki ikinci turu kazanmak için çalışırken, hırsızların hırsızlıklarını unutturmamak da gerekiyor.

( Birtakım mafyatik suç militanlarının, yaklaşık iki(2) yıldır ileriye sürdüğü açıklamalarını dikkate almak gerekmiyor muydu, mesela?!) F.MORAY

Şimdi CHP'nin önünde hatalarıyla yüzleşmek ve ne yapıp ne edip Sinan Oğan ile ittifak kurmak dışında bir yol yoktur.

Artık geç olabilir ama bu ittifak girişimi bile HDP ve Tarafçı neoliberal zihniyetin vesayetinden kurtulmak açısından tarihi bir öneme sahiptir.

Bu çevrelerle ittifakın getirdiğinden daha fazlasını götürdüğü tescillenmiştir.

( Özellikle Ali Babacan - Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’ na DİKKAT! Ali Babacan %1,5 oyla 14 milletvekili çıkardı! Ahmet Davutoğlu %1.3 oy alarak 9 milletvekili çıkardı. Temel Karamollaoğlu % 1.9 oy alarak 9 milletvekili çıkardı. %2.25 oy alan Zafer Partisi ve %0.93 oy alan Memleket partisi %7 barajına takılarak milletvekili çıkaramadı. Eğer bunlar altılı masaya sinsice (!) girmeselerdi Zafer ve Memleket Partisi gibi tarihin derinliklerine gömüleceklerdi! Nereden bakılırsa altılı masanın üç (3) ilginç! Partisinin parlamentoya soktuğu 32 milletvekilinin - anlaşmazlık sonucu - AKP’ye kaymayacağının garantisi var mı?! ) F.Moray

CHP yönetimi umarım içindeki neoliberallerin "ulusalcı" diyerek küçümsediği yurtsever kesimin etkisinin ve gücünün farkına varmıştır.

Bu çizgi benimsenmez ve gereği yapılmazsa, olası bir ikinci tur yenilgisi durumunda CHP içindeki neoliberallerin kişisel hırslarının, kariyer planlarının ve siyasi körlüklerinin faturası çok ağır olur.

Görmedikleri ya da görüp de ses çıkarmadıkları ama daha da önemlisi, sebep ne olursa olsun engelleyemedikleri bu durum nedeniyle seçim kaybedilirse Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine düşen derhal ama derhal istifa etmektir. Haluk Hepkon,



