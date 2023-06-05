SAİT FAİK ABASIYANIK HİKAYE ARMAĞANI VERİLDİ



69. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağını’na bu yıl Ayşegül Devecioğlu Anatomi Dersi adlı kitabıyla değer görüldü. Törende Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan da birer konuşma yaptı.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla Darülşafaka Cemiyeti ve Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 69. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı kazanan Ayşegül Devecioğlu’na ödülü düzenlenen törenle verildi. Devecioğlu’nun ‘Anatomi Dersi’ kitabıyla layık görüldüğü ödülü Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan takdim etti. Devecioğlu ödüle adını veren Sait Faik Abasıyanık’ın kendi kuşağı için çok önemli bir yazar olduğunu belirtti.



ORHAN KEMAL ROMAN ARMAĞANI ÖDÜLÜ

2023 yılı 52. Orhan Kemal Roman Armağanı Ödülü ‘Babamın Bağlaması’ romanıyla Kemal Varol’a verildi. Ödül töreninde toplumcu gerçekçi edebiyatın ustası Orhan Kemal aramızdan ayrılışının 53. yılında Orhan Kemal ailesi ve müzesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu ödülün gerekçesini; ‘Babamın Bağlaması’nı Türkçeyi parlak, incelikli ve anlaşılır bir biçimde kullanması, olaylar arasındaki konu geçişliğini ve dramatik akışı başarılı bir şekilde kurmuş olması, kültürel öğeleri yerinde doğru olarak işlemesi ve evrensel insan sevgisini hatırlatması nedeniyle 2023 yılı 52. Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görmüştür’ şeklinde açıkladı.

BUFSAD ETKİNLİKLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR



Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD)’ın konuk olarak ağırladığı Alberto Modiano, yönetmenliğini yaptığı Meri İstiroti ‘nin aynı adlı kitabından uyarlanan “Sevgili Lili” adlı belgesel filmi fotoğrafseverlerin beğenisine sundu. Filmin kahramanı Lili Barokas da etkinlikte yer aldı.

BUFSAD ‘Osman Önder Sergi ve Gösteri Salonu’nda gerçekleşen gösterime çok sayıda fotoğrafsever katıldı. Bufsad Başkanı Serpil Savaş Alberto Modiano ve Lili Barokas’ın katılımından duyduğu memnuniyeti ifade ederek adlarına hazırlanan plaketleri takdim etti.



Sevgili Lili – Film Gösterimi / Alberto Modiano



Filmin konusu; Lili Barokas yıllarını kız çocuklarına bale ile zarafeti yaşatmaya adamış bir öğretmendir. Göçmen bir ailenin kızı olan eski İstanbul Hanımefendisi, yıllardır nice genç kızı evlilik öncesi dönemde eğitmiş, evlilik sonrasında da her biri öncelikle birer ev hanımı olmak üzere birçok meslekte yol almıştır.



Bir gün Lili Bakokas eşinin kendisini filme aldığı onlarca makara 8mm’lik filmleri arkadaşının oğlu olan Alberto Modiano ’ya hediye edince, fotoğrafçı Alberto ’nun yaşamı eşinin de teşviki ile sinemacı olarak yetişmesine neden olmuş. 56 yaşında üniversite sınavlarına girip üniversiteden sinemacı olarak mezun olan Alberto Modiano’nun “Kula’930” ve “Karanlık Oda” filmlerinden sonra “Sevgili Lili” 3. filmidir.

ENKA’DAN GENÇ SANATÇILARA DESTEK



Enka Sanat 40. yılında genç sanatçılara yönelik yeni destek programı açıkladı. Bugüne kadar farklı alanlarda destek programlarıyla pek çok sanatçının yetişmesinde yanında olan kurum bu yıldan itibaren bu katkılarını ‘Lale Tara Sanat Bursu’ adıyla kurumsallaştırıyor.

Yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve lisansüstü eğitimine destek olmak amacıyla hayata geçirilen burs kapsamında bu yıl klasik müzik alanına odaklanılıyor.

Uluslararası arenada kendilerine yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç sanatçıların eğitim hayatlarına önemli bir destek sağlayacak burstan her yıl, açık çağrı neticesinde toplanan talepleri değerlendiren Seçici Kurul’un belirlediği isimler faydalanabilecek.

Klasik müzik alanında genç yeteneklere verilecek burs için başvurular 1 Haziran’da başlayıp 5 Temmuz’a dek devam edecek.

Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul konserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak



Hollywood Vampires grup üyeleri İstanbul konserlerinin tüm gelirini deprem mağdurlarına bağışlayacaklarını açıkladı. Jonny Deep, Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampiers grubu bu haberi bir video mesajla duyurdu. Tıbbi bakım, barınak, yiyecek, su, battaniye ve ısıtma dahil olmak üzere acil yardım sağlayan ilk müdahale ekipleri arasında yer alan DEC özellikle 6 Şubat depremi sonrasında büyük bir bağış kampanyası başlattı ve halen devam ediyor. Bu anlamlı davranışa imza atan Hollywood Vampires 10 Haziran’da Star TV’nin medya sponsorluğunda LifePark’ta hayranlarıyla buluşacak. Neo Events ve Stellar organizasyonuyla Türkiye'ye gelecek grubup VİP konser biletleri tükendi.

Hollywood Vampires, Johnny Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor. Grupta Jonny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritim ve klavyede yer alıyor.

KÜRŞAT BAŞAR VE ORKESTRASI İLE SİBEL ALAŞ & JALE KONSERİ ZORLU PSM’DE



Kürşat Başar ve Orkestrası 90'lı yılların solistlerinden Sibel Alaş ve Jale’nin katılımıyla geri dönüyor. Kürşat Başar ve Orkestrası ile inanılmaz bir yolculuğa çıkacağınız 90’lar feat.Sibel Alaş& Jale konseri Wings’in katkılarıyla 11 Haziran akşamı touche’de dinleyicilerle buluşacak. Zorlu PSM'de gerçekleşecek konser müzikseverlere nostaljik esintiler yaşatacak.

GÖKHAN TÜRKMEN'DEN 'KONTEKST'

Gökhan Türkmen, Zorlu Psm'de gerçekleştirdiği 'Kontekst' konserinde sahnede eşlik eden Korhan Futacı ve Aga B düetlerinin yer aldığı maxi single'ını video klipleriyle birlikte tüm dijital platformlarda yayımladı.

Konserde ağırladığı konukları Korhan Futacı ve Aga B ile performanslarının yer aldığı “Kontekst” maxi single'ı Gtr Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Gökhan Türkmen maxi single'de'7' albümünden “Çürük”ü, Aga B ile “Heyecan"ı Korhan Futacı ile de “Geleneksel Mahşer Günü” şarkılarını dinleyiciye konser kayıtları ile sunuyor.



Odak şarkı Heyecan hakkında; sözleri Mert Carim’e, müziği Gökhan Türkmen’e ait “Heyecan” şarkısına, Kontekst’in canlı atmosferinde, hip hop dünyasının fark yaratan isimlerinden Aga B eşlik ediyor.