ENGİNARIN KALBİ NİLÜFER’DE ATIYOR!



Geçtiğimiz günlerde Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl on dördüncüsünü düzenlediği Hasanağa Enginar Festivali’ne katıldım. “En İyi Enginar Yetiştiricileri” ve “Enginarlı Lezzetler”in yarıştığı festival yağmura rağmen büyük ilgi gördü. Hasanağa enginarını Türkiye ve dünyaya tanıtmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, ünlü şefleri ağırlayarak yemek yarışması düzenledi.

Festivalin açılışını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hasanağa enginarını Türkiye ve dünyaya tanıtmak için yıllardır büyük çaba harcadıklarını belirtti. Turgay Erdem ‘Önceki yıl Hasanağa enginarı coğrafi işaret tescili alan ürünler arasına girdi. Bugün artık tüm Türkiye Hasanağa enginarını tanıyor ve üreticilerimiz internet üzerinden Türkiye’nin dört bir köşesinden sipariş alıyorlar. Tabi ürün çeşitliliği de artıyor. Üreticimiz artık enginar çayı gibi yan ürünlerini de satışa sunuyor. Bu festival kapsamında bir kez daha üretici ile tüketiciyi buluşturuyoruz ve yılın en iyi enginar yetiştiricisini ilan ediyoruz. Ayrıca Hasanağalı kadınlar tatlısından tuzlusuna enginarlı lezzetleri ünlü şef ve gurmelere tattırarak kendi mutfak kültürlerini de tanıtıyorlar” dedi.



Etkinliğe konuk olan şef Hazer Amani ise, ‘Enginarlı Lezzetler Mutfağında’ enginarlı kuzu kapama ve enginarlı pilav yaparken, bir yandan da Türk mutfağı hakkında bilgiler verdi. Ünlü şef ‘Festivallerin önemi Türkiye’de hem Bursa’nın hem çeşitli illerin mutfaklarının halka tanıtılmasını sağlıyor. Çünkü birçok insan buraya gelip Bursa’nın İskender’den ibaret olmadığını görüyor. Bu tarz festivalleri yaptıkça insanlar Bursa’daki farklı farklı lezzetleri çok daha rahat bir şeklide görebilirler. Çünkü burası aynı zamanda basına yansıyan bir festival. Biz Bursalılara kendi bildiklerimizi gösterirken katılımcılara buranın malzemeleriyle neler yapabilirizi aşılıyoruz’ dedi.

“Enginarlı Lezzetler” yemek yarışmasında şef Hazer Amani, Gastronomi Kültür ve Seyahat Derneği Başkanı ve Hürriyet Bursa Gazetesi Gastronomi Yazarı Ramazan Başan, Yemek Bloger Tuğçe Aksulu, Seyahat Yazarı Bloger Akif Budak, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Necmettin Baştürk ile Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer jüri olarak yer aldı. Birçok yemek çeşidinin yarıştığı yarışmada jüri üyeleri kestaneli enginar tatlısı ile Figen Göksan birinci seçerken, Ayşe Çandar karamel soslu enginar tatlısıyla ikinci, Neşe Erken de enginar dondurmasıyla üçüncü olmaya hak kazandı.

İŞ-SANAT’TAN YENİ DİNLETİ ‘ANISI KALIR’



İş Sanat hem fiziki olarak hem sosyal medyada içerikler paylaşmaya devam ediyor. Onlardan biri de klasikleşen hikaye ve şiir dinletileri. Anısı Kalır ‘Tarık Dursun K’dan hikayeler başlıklı dinletide Tilbe Saran, Metin Belgin, Hakan Gerçek ve Bülent Emin Yarar’ın sesleriyle Mehmet Birkiye’nin uyarlaması ve Atilla Birkiye’nin düzenlemesiyle öyküler hayat buluyor.

‘Anısı Kalır’ adlı dinletide yazarın beş hikayesi (Üçüncü Günü, İlik, Karanfilli Hikaye, Anısı Kalır, Elişleri) müzik eşliğinde, eski bir radyo stüdyosu dekoru ve atmosferinde sergileniyor.

EREN EYÜBOĞLU’NDAN BİR SEÇKİ



Nefs Galeri Eren Eyüboğlu’ndan ‘Bir Seçki’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü yapay zekanın üstlendiği sergi sanatçının eserlerini ve hayatını araştıran yapay zeka tarafından seçilen eserlerden oluşuyor. Sanat hayatının büyük kısmında Anadolu insanının gündelik hayatını kostüm, heybe ve kilim gibi folklorik motiflerle detaylı bir şekilde tuvaline yansıtan resim sanatının yanı sıra mozaik, seramik, heykel ve yazma gibi farklı disiplinler ve malzemelerle çalışan sanatçının bu topraklara duyduğu sevginin yansımalarından oluşan sergi Nefs Müzatede Galerisi’nde görülebilir.



AYLİN KIRGÖZOĞLU’NUN KUPA BAŞARISI

Proje fotoğrafları konusunda yeteneği ile öne çıkan fotoğraf sanatçısı Aylin Kırgözoğlu ülkemizin en prestijli fotoğraf yarışmalarından 17. Sami Güner Kupası’nı kazanlarından oldu.

Geçtiğimiz gün Bufsad ‘Osman Önder Sergi ve Gösteri Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte Bufsad Bşk. Serpil Savaş kupa başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek sanatçıyı bir plaket ile taçlandırdı.

‘Kıyı Köşe’ ‘Hayalim Yaprak’ ‘Pazar Arabası’ adlı projeleriyle 17. Sami Güner Kupası’nı almaya hak kazanan sanatçı fotoğrafın bir görme biçimi olduğunu fotoğrafseverlere göstermiş oldu.

Osman Önder Fotoğraf Atölyesi’ne ait 3 sergide, basılan 3 kitapta Sami Güner Kupası’nı kazanan ekipte yer alan sanatçı, 8 kadın fotoğrafçı ile birlikte ‘İsimsiz’ projesinde çalışarak 8 ilde sergiler açtı. BursaFotofest’e birçok sergisiyle konuk olan Aylin Kırgözoğlu’na sanat hayatı boyunca başarılar diliyoruz.

‘OSMAN ÖNDER’ ANISINA FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLENİYOR



Özellikle Bursa’da pek çok fotoğrafçının yetişmesine katkı koyan Osman Önder’in anısını yaşatmak ve yenilikçi fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla ‘OSMAN ÖNDER KUPASI’ Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Uzun yıllar fotoğraf eğitmenliği yapan Osman Önder Bursa’da ve ülkenin değişik şehirlerinde birçok dernek, kurum ve kuruluşlara fotoğraf eğitimi ve work-shop çalışmaları gerçekleştirdi. Birçok dergi, gazete ve kitapta fotoğraf ile ilgili yazı ve makaleleri yer alan sanatçı üç yıl süreyle BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanlığını, dört yıl süreyle Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Yönetim Kurulu üyeliğini yürüttü. Ulusal ve uluslararası birçok kişisel ve ortak fotoğraf projesi, sergi ve gösterisinde yer alan sanatçının adına 2024 yılında başkanlığını yaptığı BUFSAD tarafından fotoğraf yarışması düzenlenecek. İstanbul Fotoğraf Müzesi’nde üç fotoğrafıyla yer alan sanatçının yayınlanmış 3 ayrı fotoğraf albümü mevcut. 2022 yılında aramızdan ayrılan Osman Önder, merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Fotoğraf Federasyonları Birliği (FIAP) tarafından 2009 yılında Artist de FIAP (AFIAP), 2011 yılında Exellent De FIAP (EFIAP) ünvanlarına layık görüldü.

Osman Önder adına düzenlenecek yarışma, fotoğrafçıların tekil fotoğraflar çekmelerinden ziyade, "proje" temelli çalışmalara yönelik olarak konu, teknik veya üslup yönünden bütünlük taşıyacak seri fotoğraflar üretmelerini amaçlamaktadır.

ERKAN PETEKKAYA ''BANA SOR'' FİLMİNİN SETİNE ÇIKTI



Yapımcılığı Tera Film İbrahim Şengil tarafından yapılan, yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu ‘Bana Sor’ adlı sinema filmi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sete çıktı. Başrolde Halil karakteriyle Erkan Petekkaya yer alıyor .

Filmde Erkan Petekkaya’ ya Özlem Maden, Zeynep Gülmez, Erdem Kaynarca, Cansu Fırıncı, Enes Külahçı, Umut Karadağ, Aycan Koptur, Sami Aksu, İrem Büğrüoğlu, Nazan Beyazıt ve Serbülent Soylu eşlik ediyor.

‘KURU OTLAR ÜSTÜNE’ FİLMİNDEN İLK SAHNE



Nuri Bilge Ceylan’ın Merve Dizdar’a Cannes’te en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıran ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminden ilk sahne yayınlandı. Merve Dizdar’a başrolde Deniz Celiloğlu’nun eşlik ettiği vizyon tarihi henüz belli olmayan film, İstanbul’a atanmayı umarken Anadolu’nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin 4. yılını bitiren genç öğretmen Samet’in hikayesini anlatıyor.

Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan ve Merve Dizdar'a festivalde ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandıran filmden yayınlanan ilk sahnede öğretmen olan Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar'ın canlandırdığı karakterlerin tayinle geldikleri kasaba hakkında konuştukları görülüyor.



EDA ÖZÜLKÜ'YE SAHNEDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ



Eda – Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş’tan oluşan “Şimdi 90’lar” geçtiğimiz akşam Aydın Etiler Plus’da sahne aldılar.



Eda Özülkü yeni yaşına sahnede girdi

Aydınlıların büyük ilgi gösterdiği, rezervasyonları günler öncesinden dolan gecede 90’ların hit şarkılarıyla müzikseverleri coşturan sanatçılardan Metin Özülkü, “Seninle Olmak Var Ya” isimli şarkısını söylerken sahneye gelen pastayla eşi Eda Özülkü’ye doğum günü sürprizi yaptı. O sırada bir izleyicinin; “30 yaşıma dönmek için 30 milyon ödemeye hazırım” diye bağırması üzerine Eda Özülkü; “Her yaşımız güzel. Yeter ki sağlıklı ve gönlümüzce yaşayalım” dedi.