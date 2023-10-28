Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Cumhuriyet' imizin 100. yılı kutlu olsun. Uluönder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı sevgi ve minnetle anıyorum. Daha nice 100. yıllara inşallah. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

Sanat hayatında 55.yılını dolduran Türk Sineması'nın ve Yeşilçam'ın Gülen Yüzü Oyuncu Engin Çağlar, 7 yıldır Film-San Vakfının başkanlığını yapmakla birlikte, 2012 yılından bu yana Kamera önü oyunculuk eğitimleri verip sinema sektörüne oyuncu kazandırmaya devam ediyor. Oyuncunun bugune kadar toplam 70 sinema filmi, 22 televizyon dizisi ve bir tanede Alman sinema filmi bulunuyor. Dört Yapraklı Yonca (Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın) ile başrol oynayan Engin Çağlar; Oyunculuk yaptığım dönemlerde ben dahil hiçbir oyuncu arkadaşım dublör kullanmadı diyerek Robert Koleji mezunu olduğunu, Üniversite eğitimini Almanya'da İç mimarlık okuyarak tamamladığını, hayatı boyuncada hiç Tiyatro oyunculuğu yapmadığını belirtiyor. Ve son olarakta Türk Sinemasını benden iyi anlatan kimse yok diyerek iddialı konuşuyor.

'FARELER VE İNSANLAR''IN ÖZEL KONUĞU AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ YAPIMCI AV.SERKAN BAYRAM OLDU....

Dionysos Tiyatro'nun 2 ödüllü ve 5.sezonun ilk oyununa; kendi hayat hikayesinin anlatıldığı Buğday Tanesi Filminin Yapımcısı Ak Parti İstanbul Milletvekili, Yapımcı Av.Serkan Bayram konuk oldu. Erdem Topuz'un yönetmenliğini yaptığı ve başrolde Işık Tolgay ile oynadığı, Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’e ait olan ve ilk kez 1937'de yayınlanan eseri olan ''Fareler ve İnsanlar'' çiftlikten çiftliğe dolaşarak çalışan iki yakın arkadaşın başından geçen maceralarını ve onların hayallerini anlatıyor. Oyunda Ercan Ertan, Necmi Aydın, Tuncay Çağıl, Tuncay Tarhan, Arzu Suriçi Kireçci, Emir Birtan İgit, Utku Öcal'da rol alıyor. Ayrıca 5.sezonun ilk oyununda Oyuncu Anta Toros, Senarist Feza Sınar, Yönetmen Mehmet Güleryüz, Film-San Vakfı Genel Müdürü ve Gazeteci Kıvanç Terzioğlu'da izleyenler arasında yer aldı.

DİLŞAD ATASOY & OYA DOĞAN TARAFINDAN SAHTE GERÇEKLİK: OKSİMORON SERGİSİ AÇILDI....

Ressam Dilşad Atasoy ve gazeteci-yazar Oya Doğan’ın “Sahte Gerçeklik: Oksimoron” sergisi Ovooart Galeri’de açıldı. Dünyanın görmeyi reddettiği sahte gerçeklere oksimoronlar hazırlayarak izleyicilerin karşısına çıktıkları sergiye iş, sanat, dizi- sinema ve medya dünyasından çok sayıda önemli isimler katıldı. Soyut resmin önde gelen isimlerinden Dilşad Atasoy ve gazeteci-yazar Oya Doğan, “Sahte Gerçeklik: Oksimoron” adını verdikleri ortak sergide resmi ve edebiyatı tuvalde buluşturuyor. Yalnızlık, kuraklık, iklim krizi, toplumsal cinsiyet rolleri, kadına şiddet, aşk ve ölüm, cumhuriyet, demokrasi, savaş, Ortadoğu krizi, yalnızlık, adalet, göçmenlik, virüsler gibi dünyanın görmeyi reddettiği sahte gerçekleri bu sergide sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Dilşad Atasoy ve Oya Doğan’ın bir yıl boyunca hazırlandığı sergide 21 resim ve 21 yazı, 3 ensteslasyon, bir deneyim alanı ve bir adet “Çizemeyen Ressam” isimli bonus resim sergileniyor. Ceren Atasoy’un proje koordinatörlüğü yaptığı “Sahte Gerçeklik: Oksimoron” sergisinde; yazar Oya Doğan, Dilşad Atasoy’un resimlerine bazen sarkastik, bazen sarsıcı ama çoğunlukla sorgulayıcı metinleri tuvallere el yazısıyla yazdı. “Sahte Gerçeklik: Oksimoron” sergisi pazartesi-cuma günleri 10.00-18.00 saatleri arasında Nişantaşı Ovooart Galeri’de gezilebilir.

''CIRCIR BÖCEKLERİ İTLER VE BİZ'' FİŞEKHANE'DEYDİ...

Art 12’nin yapımcılığında Sam Shepard’ın yazdığı, Yıldırım Türker’in çevirisini yaptığı ve Mert Öner’in yönettiği, Buğra Gülsoy, Serhat Teoman ve Burak Sarımola, Ayşe Lebriz Berkem’in oynadığı “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” oyununu izledim ve gayette başarılı bir oyun olarak buldum emeği geçen herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum.

''MEZARCI'' CEVAHİR BESA SAHNE'DEYDİ...

Dionysos Tiyatro'nun yapımcılığında; Gazi Tuğrul Ertuğrul'un yazdığı, Erdem Topuz'un yönetip, oynadığı " Mezarcı" adlı oyunun basın pr çalışması Derya Özgören, kostüm tasarımı Onur Uğurlu, ışık tasarımı Çakıl Eyüboğlu, dekor tasarımı Gün Reyhan Beyaz ve Emre Özhalk'a ait. Tebrik ediyorum ve tüm ekibi kutluyorum.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...