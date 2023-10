Ankara

Milli paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı dolayısıyla elde ettikleri başarıları değerlendirdi.

Sümeyye Boyacı, dünya ve Avrupa şampiyonluğunu kazanan ilk Türk paralimpik yüzücü olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Kendisinden sonra gelecek sporculara elinden geldiği kadar örnek olmaya gayret ettiğini belirten Sümeyye Boyacı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imiz aslında başta Ulu Önder Atatürk ve onun silah arkadaşlarının bize, Türk gençlerine emanet ve hediye ettiği bir hazine. Cumhuriyet gençleri olarak, her geçen yıl bu hazinenin değerini artırarak bu hazineye, bu emanete sahip çıkmakla yükümlüyüz. Biz sadece 29 Ekim'de değil, aslında antrenman için kalktığımız, madalya aldığımız her an Cumhuriyet'i tekrar tekrar kutluyoruz."

"2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda suya düşen bir hayalim var"

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alan Sümeyye Boyacı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çalışmalar çok güzel geçiyor. Sezonun başlangıç dönemindeyiz. Şu anda Eryaman TOHM'da ölçüm testlerimizi yapıyoruz. Verimli bir kamp geçiriyoruz. Kamptan sonra dünya serilerinin ardından da tabii ki beklediğimiz en büyük yarış 2024 Paris Paralimpik Oyunları var. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda suya düşen bir hayalim vardı. Paris'te o hayalimi sudan geri çıkarmak o madalyayı boynuma takmak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak, orada Türk kadınının gücünü tüm dünyaya göstermek istiyorum."





Sevilay Öztürk: "Paralimpik yüzmede ilk madalyamızı kazandım"

Paralimpik oyunlarında ilk madalyayı alan yüzücü unvanına sahip Sevilay Öztürk ise yüzmeye 6 yaşında başladığını ifade etti.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılan en genç sporcu olduğunu belirten Sevilay Öztürk, "İlk finallerimi orada yüzdüm. Ondan sonra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katıldım, üçüncü oldum. Paralimpik oyunlarında yüzme branşında ilk madalyamızı kazandım. Tarihe geçtiğim için çok mutlu ve gururluyum. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak, çok fazla madalyayla Türkiye'ye dönen ilk kişi ben oldum." diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan Sevilay, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini dile getirdi.

Sporun Sevilay'ın hayatına etkisi

Sevilay, paralimpik yüzmeye başladığından bu yana hayatının çok fazla değiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Spora başlamadan çok sosyal bir insan değildim. Şimdi çok fazla sosyalleştim ve çevrem oluştu. Şu an çok fazla sevenim var. Dışarıya çıktığımızda bizi tanıyorlar, bu çok hoşumuza gidiyor. Engelli ailelere şunu söylemek istiyorum, çocuklarını eve kapatmasınlar. Sadece onlara öz güven versinler. İlla spor yaparak sosyalleşecekler diye bir şey de yok."

İlk başta havuza girmekte zorlandığını ancak ailesinin desteğiyle bu süreci atlattığını söyleyen Sevilay, "İlk başta babam çok yardımcı oldu. Evde stilleri gösteriyordu. Benim için yüzmeye başlamak çok zordu ama sonra hayata tutunmamı sağladı." ifadelerini kullandı.