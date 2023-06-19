Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısından milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili henüz bir sonuç çıkmadı.

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısı bugün aynı yerde gerçekleşti.

Toplantı sonrasında Türk-İş Temsilcisi Ağar, herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini belirterek açıklamada bulundu.

Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar açıklamasında:

"Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız. Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Görüşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

İşveren ve hükümet tarafından bir rakam ortaya konmadı, görüşülmedi. Biz de söylemedik. Bu hafta asgari ücrette bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz. Kafamızdaki rakam olmazsa elbetteki geçmişte olduğu gibi muhalefet şerhimizi koyarız. Son yıllarda mutabakat sağlanarak bu karar alınıyor. Bizim gönlümüzde de üçlü kararın ortak karar alması, bu yıl da inşallah öyle olacaktır. " ifadelerine yer verdi.

Ağar’ın bayram öncesi belli olacağını belirttiği asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu yapay zeka Microsoft Edge’e soruldu.

“Enflasyon ve döviz kuru gibi faktörlere bağlı”

Yapay zeka sohbet botu, “Sence asgari ücret Temmuz 2023’te ne kadar olacak?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Asgari ücretin 500 dolar civarına yükseltilmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 11 bin 825 TL’ye denk geliyor. Ancak bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, enflasyon ve döviz kuru gibi faktörlere bağlı"

HABER:SELÇUK BULUT