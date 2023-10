-Oxlade Chamberlain 3.000.000 Euro x 3 yıl.

-Zaynutdinov: 4.500.000 Milyon Euro bonservis + 1.200.000 Milyon Euro maaş + 4 yıl.

-Jean Onana: 5.200.000 Milyon Euro bonservis + 1.400.000 Milyon Euro maaş + 4 yıl

-Daniel amartey: 1.750.000 Milyon Euro maaş + 1.500.000 milyon Euro imza parası + 3 yıl

Toplam: 34.650.000 Milyon Euro = 1.013.020,48 TL

Daha Eric ve Rashica bu hesapta yok…

Hani şu “geldiğimizde elimizde kalan büyük sözleşme yükleri vardı” deniyordu ya, işte tam da böyle bir tablo var ortada. Beşiktaş’ın mevcut yönetimi yanlış ve gereksiz birtakım oyuncuları takıma doldurarak toplamda 34 milyon 650 bin Euro‘luk ve 4 senelik bir ENKAZ bırakmış durumda. Şimdi kim seçilirse seçilsin, gelecek olan başkanın görev süresi kısa olacak. Kısa sürede hem bu kontratlardan çıkmak hem camiayı içinde olan bu kaostan çıkartmak hem de idari ve sportif başarı elde etmek zorunda kalacak. O zaman soru şu kim bu Don Kişot! Onu zamanı geldiğinde konuşacağız.

Gelelim saha içinde.

Bu sezon Beşiktaş İnönü Stadyumunda üşenmeden her tribünden ve hemen her açıdan maç izledim. Sağdan bakıyorum olmuyor, soldan çekiyorum olmuyor, yukarıdan izliyorum anlaşılmıyor, aşağıdan bakıyorum görünmüyor. Beşiktaş sahada YOKLARI OYNUYOR! Orta saha zafiyeti Honolulu’dan dahi görünen Beşiktaş’ta, camiaya düşman olsan ancak böyle bir kurgu ve oyuncu grubunu bir araya getirirdi. Dün ligin en kötü takımlarından birisine karşı Beşiktaş’ın SÖZDE kreatif ORTA SAHA oyuncusu Oxlade Chamberlain maçı 0.4 gol beklentisi, SIFIR orta isabeti, ÜÇ İSABETSİZ şut, SIFIR BAŞARILI TOP SÜRME, SIFIR kazanılan ikili mücadele, 21 TOP KAYBI gibi BOMBOŞ istatistikler yığını ile oynadı. Maliyet ne? 263 milyon 122 bin 192 TL! Oyuna sonradan giren Demir Ege Tıknaz ise aynı bölgede %100 pas isabeti ile oynadı. 1 milyon’luk ADAM Tayfur ise orta alanı tek başına toparladı. O zaman soru şu kim aldı bu adamı? Kim tavsiye etti? Kim istedi? Beşiktaş’ın parasını bu kadar hunharca çarçur etmenizi size kim öğütledi? Bunun hesabını veremeyeceksiniz…

Önce Ceyhun Kazancı, şimdi Şenol Güneş 2 büyük günah keçisi artık yok. Her başarısız hamlede ve her başarısız uygulamanızda arkasına sığındığınız 2 kişi artık yok. Başarıda her kameraya ve mikrofona koşan yönetim grubu artık acı gerçekle baş başa. Uyardık. Söyledik ama anlatamadık. Beşiktaş’ı el birliği ile yok ettiniz, sıradanlaştırdınız, en çok şikâyet ettiğiniz 3.büyük algısını kendi elinizle altın tepside sundunuz ama farkında değilsiniz. Gerçeklerle yüzleşmenize az bir zaman kaldı. Bakalım bu EN(KAZ)IK bu kulüpten nasıl çıkacak…