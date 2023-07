90 dakikada ya da randevulu teslimat ile sana en yakın Boyner'de bulunan ürünleri görüp sipariş verebileceğin, istediğin ürünleri deneme bedeniyle adresinde rahatça deneyebileceğin yepyeni bir alışveriş deneyimi.

Sevgili Ece Vahapoğlu'nun harika davetiyle bu deneyimi yaşadık. Oldukça kolay bir kullanım mantığına sahip olan Boyner Now'ı kullanmak için tek yapmanız gereken ise beğendiğiniz ürünün iki farklı bedenini sepetinize eklemek. Sonrasında seçtiğiniz ürünler maksimum 90 dakika içinde kapınıza geliyor. Canlı şahidiyiz.

Sepetinize birden fazla ürünün farklı bedenlerini ekleyebileceğinizi de ekleyelim. Bundan sonra Boyner Now nerde ben orda.

HER ANIN TADINI ÇIKARIN

Bu arada davet Mirada Exclusive Bodrum'daydı. Ben dinlendim, çocuklarım eğlendi.“Her Anın Tadını Çıkarın” mottosuyla konaklama sektöründe lüks ve alışılmışın dışında bir tatil deneyimini konuklarıyla buluşturan zincirin yeni oteli Mirada Exclusive Bodrum; Bodrum’un göz alıcı maviliklerinde, Asarlık’ta konumlanıyor.

Mirada Hotels ailesinin yeni üyesi Mirada Exclusive Bodrum'un odaları; lüksü, konforu ve tatil keyfinizi en iyi çıkarabileceğiniz şekilde dizayn edilmiş. Farklı dilleri konuşabilen eğitmenleri ile Mini Club, çocuklarla etkili iletişim, özenli hizmet ve sınırsız eğlence sunuyor. Keyifli konaklama ve plajda harika bir gün diliyorum.

ŞAMPANYA VE DANS GECESİ

Sevgili Nevin Sarıpınar'ın 'hadi bu gece dansa var mısın?' mesajıyla muhteşem ayın eşliğinde Bodrum'a tepeden bakan manzarasıyla The Marmara otel'in terasında çok eğlendim. Şampanya, çok güzel ve lezzetli tadımlıklar gecemize renk kattı. Dostlarımı gördüm, kahkahalar uçuştu. Halikarnas Balıkçısının "Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin, sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler, akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler." sözleri kulaklarımı çınlattı. O zaman 'dans bahane, dostluk şahane' diyelim.

ÜZÜLME, MUTLU OL

Müthiş yemek, harika atmosfer, eğlence garanti. Neden mi? Garsonlar şarkı söylüyor, işi bitince şef de onlara katılıyor. İnanılmaz sıcak ve samimi bir mekan olmuş.Şöyle diyorlar ''Yalıkavak'ın doğal güzelliğine hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarla, mutfağımıza özgü yemeklerle eşlik ediyoruz! Yemeklere ruhunu katan adam şarkılara ne yapmaz?''

45 masa var. Yer bulmak imkansız. Her gece dolu. Birbirine çok yakın masalar.Hem de öyle böyle değil. Bu yüzden yanındakilerin sohbetine karışmaman mümkün değil, hatta gecenin sonunda belki arkadaş bile olabilirsin.

Fonda çok kısık bir Türkçe müzik. Herkes yemeğini yiyip sohbet ediyor.Saat 22.00’ye kadar her şeyçok sakin ilerliyor.Sonra aniden ışıklar kararıyor ve ışık açıldığında fark ediyorsun ki mutfakta çalışan elemanlardan biri şarkı söylüyor.

Bir hayli profesyonel bir şarkıcı gibi...Öyle ki, üzerindeki mutfak önlüğüyle masaların arasında dolaşa dolaşa o şarkıdan bu şarkıya atlayıp şov yapıyor. Biraz sonra başka biri daha ekleniyor kadroya.O da mutfaktan çıkıp gelmiş. Ardından başka biri daha...

Yazın başından bu yana Bodrum’da en çok duyduğum ve herkesin yer bulmak için sıraya girdiği mekanlardan biri 5 Masa. Bobby McFerrin’ın ünlü 80’ler klasiği “Don’t Worry Be Happy”sini söylenirken bir anda Adnan Şenses’in “Neden Saçların Beyazlamış Arkadaşın” klasiğine geçiş yapıyorlar. Birbirinden enfes şarkılar. Çok eğlendik.

DERVİŞİN TESELLİ KOLEKSİYONU

Son günlerde okuduğum en iyi kitaplardan biri. Kederli günlerden geçen derviş, rüya âleminde bir adaya uğrar. Gördüğü şey mucizevidir. Peygamberler, veliler, âlimler ve filozoflar bir halka şeklinde oturmakta ve anlaşıldığı kadarıyla birini beklemektedirler. Derviş de onlarla birlikte beklemeye durur ancak asıl misafirin kendisi olduğunu anlaması uzun sürmez. Halkanın ortasında kendisine gösterilen yere oturur ve her kederine bir teselli verecek olan bu nurani meclisi dinlemeye koyulur.Halkanın bir tarafında AbdulkadirGeylani’den Yunus Emre’ye, İmam Gazali’den Mevlana’ya ve İbn Arabi’ye birçok gönül doktoru… Halkanın diğer tarafında Sokrates, Hegel, Kant, Kierkegaard, Spinoza ve Schopenhauer gibi hikmet âşıkları… Halkanın bir başka yanında ise Geothe’den Cibran’a, Tanpınar’dan Dostoyevski’ye, Sadi Şirazi’den Rilke’ye ve Proust’a acılarını kelimelerin büyülü dünyasında dindirmeye uğraşan kalem erbabı...Bu teselli halkası öylesine geniştir ki, dindiremeyeceği keder, zayıflatamayacağı acı, sevdiremeyeceği dert yok gibi gözükmektedir. Sözler sözleri, anlatımlar anlatımları, teselliler tesellileri takip eder. Derviş uyandığında yalnızca güneş doğmamıştır, kendi içsel karanlıklarından da aydınlığa çıkmıştır.

Dervişin Teselli Koleksiyonu doğunun ve batının binlerce yılda oluşturduğu teselli birikimini yaralı gönüllere cömertçe ulaştıran bir çalışma. Teselliden kasıt zihnin düşünceler yoluyla uyuşturulması değil, bilakis acı karşısında uyumayı seçen zihnin uyandırılması... Kadim teselli ustalarıyla, teselliye muhtaç gönülleri buluşturmak, bu kitabın varoluş sebebi!Keyifli okumalar.

KÖR KUYULARDA

Bazen herkes zor günlerden geçebilir ama önemli olan ağlayıp sızlamak yerine çıkış noktalarını bulmaya çalışmak. Güzel bir öykü anlatacağım size.

Günlerden bir gün, köylerden birinde bir çiftçinin eşeği kör kuyuya düşer. Eşek saatlerce acı içinde kıvranır ve bağırır. Sesini duyan sahibi gelip baktığında zavallı eşeği kuyunun dibinde görür. Çaresiz çiftçi, köylüleri yardıma çağırır. Köylüler kör kuyudaki eşeği kurtarmak için ne yapacaklarını düşünürler ama sonuçta onu kurtarmanın imkânsız olduğuna ve bunun için çalışmaya değmeyeceğine karar verirler. Tek çare, kuyuyu toprakla örtmektir. Herkes ellerine aldığı küreklerle etraftan kuyunun içine toprak atar. Zavallı hayvan, üzerine gelen toprakları, her seferinde silkerek dibe döker. Bir süre sonra ise ayaklarının altına aldığı toprak sayesinde her an biraz daha yükselir ve sonunda yukarıya kadar çıkar. Köylüler kuyudan dışarı çıkan eşeğe çok şaşırır. İşte hayat da bazen bizim üzerimize yüklenir ve üzerimiz toz toprakla örtülüyormuş gibi olur. Bunlarla baş etmenin tek yolu, yakınıp sızlanmak değil, düşünüp silkinmek ve kurtulmak, aydınlığa adım atmaktır. Kör kuyuda olsak bile…

MERQEZART ALTERNATİF SERGİLER

Yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçileri sanatla buluşturup, bu heyecanı sanatçılara aktarmayı benimseyen Merqezart Alternatif Sanat Mekanı, Günyüzü Sanatçıya Destek Projesi ile sanat dünyasınayeni isimler ve değerler kazandırmayı hedeflemektedir.

Günyüzü Sanatçıya Destek Projesi okullu ya da alaylı, henüz geniş kitlelere ulaşamamış, tutkuyla üretmeye devam eden sanatçılara ses vermeyi hedeflemiştir. Bu proje Merqezart'ın herkese ulaşabilme vizyonuna yeni bir pencere açmaktadır. İlki 2023 yılı planlamasına dahil olarak başlayan proje, her yıl düzenli olarak tekrarlanacaktır.Küratör ve sanat tarihçisi Marcus Graf, akademisyen sanatçı Erkan Özdilek, sanatçı Setenay Özbek, illüstratör ve akademisyen François Garcia-Panzani, iş insanı Şenkar Öztüzün ve iç mimar Evren Basık’tan 2023 bağımsız jürisi tarafından seçilen sanatçıların ilk üçünün kişisel sergileri 24 Temmuz’da başlıyor!

“LUMINOUS MATTERS” SERGİSİVE DENİZ KOZAKIEWICZ

"Aydınlık varlıklarız, bu kaba madde değiliz" ifadesi, Star Wars karakteri Yoda'dan alıntılanmıştır. Star Wars evreninin içinde derin bir felsefi anlam taşır ve daha geniş bir anlamda yorumlanabilir. Yoda’nın bu sözü bireylerin gerçek doğasına atıfta bulunur ve maddi varlıkların ötesinde bir yönümüz olduğunu vurgular.

Bu ifade, maddi formumuzdan öte bir varoluşun olduğunu ima eder. Gerçek benliğimizin enerji, bilinç veya ruhsal bir özden oluştuğunu gösterir. Yoda, bizleri içsel ışığımızı ve evrensel enerjiyle olan bağlantımızı keşfetmeye teşvik eder.

Star Wars evreni dışında, bu alıntı daha felsefi veya ruhsal bir bağlamda da yorumlanabilir. Canlıların fiziksel bedenlerinin ötesinde derin bir öz veya ruha sahip oldukları fikrine işaret eder. Algıladığımızdan daha fazlasına sahip olduğumuzu ima eder. Bu perspektif, ruh veya bilinç gibi maddi olmayan yönlerin insan doğasında var olduğunu savunan çeşitli ruhsal ve felsefi inançlarla uyumludur.

Genel olarak, bu alıntı, gerçek doğamızın sınırlarımızın ötesinde aydınlık ve ışıltılı olduğunu vurgular. Varlığımızın derin yönlerini keşfetmeye ve birbirimize bağlı olduğumuzu fark etmeye çağırır.

Fizikte, "luminousmatters" terimi, yıldızlar veya ışıldayan materyaller gibi ışık yayma veya üretme özelliği olan maddeleri ifade eder. Ancak, başka bir bağlamda "luminousmatters" terimini maddi formların yüce değerlerini ifade etmek için de kullanabiliriz. Örneğin, "aydınlık konular" veya "aydınlık varlıklar" şeklinde tercüme edilebilir. Bu ifadeyle, maddi dünyada var olan nesnelerin veya kavramların yüksek veya yüce değerlere sahip olabileceğini vurgulayabiliriz. "Luminousmatters" ifadesi, aydınlık veya ruhsal özelliklere sahip maddi varlıkları veya konuları ifade etmek için kullanılabilecek bir terimdir. Bu bağlamda onlar başkaları için “sıradan” maddeler, kişiler veya konular olabilir ama deneyimlerimizden kaynaklanan aydınlık (veya karanlık) onlara şekil verir.

“HIDE & SEEK” SERGİSİ VE EKİN SU KIZILELMA

Hide and Seek adlı seride dünyaya çocuk yada çocuk olmayan bir zihinden bakmaktaki coşku düzeyinde farklılıklar ile Philippe Aries’in “Centuries of Childhood: A Social History of Family Life” isimli eserinde çocukluğun yalnızca biyolojik bir evre olmadığı, toplum içinde kültürel bağlamda inşa edilen bir kavram olduğu fikri yansıtılır. Bir çocuğun ona çekici gelen bir konuyla ilgilenirkenki yüz ifadesini düşünün. Mutlak bir odaklanma hali. Dünya üzerinde keşfedilecek çok fazla konunun oluşu. Tüm duyularla algılamaya çalışma hali. Dokunmak,ağızagötürmek,eviripçevirmek,ısırmak ve göze yaklaştırmak. Kaygılar, hata yapma arzusu, toplumdan dışlanma korkusu, başta merak duygusu olmak üzere bir çok duyguyu küntleştirmeye başlamıştır.

Sezgilerin, dürtülerin, yaratıcılık ve merakın yerini analitik bir bakış açısı alır. Bazen sadece bu keşif haline açılan bir pencere, bazen ise bu çocukluk durumunun kapitalizm ve tüketim toplumunda hiç büyüyemeyen ya da hiç çocuk olamayan çocuklar yaratışına karşı bir tepki durumundadır.

“YAŞAMAYA “DAİR” SERGİSİ VE TİLBE SUNGUR

‘’Yani, yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden

Yani, bütün işin gücün yaşamak olacak.’’ Nazım Hikmet RAN

Bir çıkmaz sokağa bağlanacak kaldırımları büyük büyük heveslerle takip edip sonunda hüsrana uğramayacak kadar geçip gitmiş olduğum bir serüven bu. ‘Bize dayatılan hedefleri, başarıları, etiketleri ıskalayıp da asıl kendimi, arzularımı, olmak istediğim yeri, zamanı tam da en can alıcı yerinden yakalamaya dair, bana ve benliğime ait olan yaşamıma dair dert edindiğim her şeye şahitlik etmeye davetlisiniz’ diyorsevgili Tilbe Sungur.

BİRD BOX BARCELONA

Gizemli bir güç, gören herkesin intihar etmesine neden olarak dünya nüfusunu kırıp geçirdikten sonra, Sebastian ve küçük kızı Anna, Barselona'nın ıssız sokaklarında hayatta kalmanın yolunu bulmaya çalışır. 14 Temmuz 2023'te yayın hizmeti Netflix'te prömiyeri yapılan, 2023 İspanyol kıyamet sonrası korku gerilim filmidir. Josh Malerman'ın 2014 yılında aynı adlı romanından uyarlanan 2018 yapımı Bird Box filminin yan ürünüdür.Filmin oyuncu kadrosunda; Mario Casas, Georgina Campbell, Alejandra Howard, NailaSchuberth, Diego Calva Hernández, Patrick Criado, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner ve Leonardo Sbaraglia gibi oyuncular yer alıyor. "Bird Box Barcelona"nın yönetmen koltuğunda ise Barselona'lı David ve ÀlexPastor kardeşler var.

Sevgi ve ışıltınızla kalın.