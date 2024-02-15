HABER: FUNDA AKOSMAN

27 Şubat'a kadar tüm sanat severlerin ziyaretine açık olacak, 33 eserden oluşan, "Odaklanma" resim sergisi, doğanın iyileştirici gücü ve insanın içsel yolculuğu üzerine düşünmeyi teşvik ediyor.

Yurt dışında da, önemli resim sergileri açmış olan, Sara Özsarfati’nin eserleri, sanatseverlere, doğaya dönmenin ve pozitif duyguları, yaşamın odak noktasına yerleştirmenin önemini hatırlatıyor.

Sanatçı, neşe, yenilenme, coşku, parıltı ve olumlu duyguları, yaşamın merkezine yerleştirerek, bu duyguları kendine özgün renk, soyut form ve simgeleriyle sanatseverlere yansıtıyor.

Sara Özsarfati; - " Resim sanatı, sanatçının içsel yolculuğunun dışa vurum şeklidir "

Emre Ertürk; - " Bu özel sergi açılışı ve sunumu için aylardır, her detayı üzerinde özenle ve keyif ile çalıştık. "

Ertürk 'ün, sanat ile bütünleşen, zevkli ve renkli organizasyonlarını bilmeyen yoktur. Aktif yürüttüğü diğer kreatif projelerinin yanısıra, verdiği yaratıcılık, markalaşma ve resim derslerine ek olarak, resim sergilerinin organizasyonunda deneyimini konuşturduğu, küratörlüğünü yaptığı resim sergileri ile de Emre Ertürk, her yerde adından övgüyle söz ettiriyor.