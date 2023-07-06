HABER: FUNDA AKOSMAN

Ertürk'ün öğrencilerinden; Sibel Baruh ve Elif Aksoy, Resim ile Sanat Terapisi eğitimlerini, Ertürk'ün kuratörlüğünde açtıkları ilk kişisel resim sergileri ile taçlandırdılar. Basında geniş yer bulan Sibel Baruh ve Elif Aksoy resim sergileri, sanatseverlerin ve resim sanatına gönül verenlerin ilgisini çekiyor.

Sibel Baruh tablolarında, Crea adını verdiği Yusufcuk böceği karakterinin, iyilik ve kötülük arasındaki serüvenini anlatırken, Elif Aksoy ise Bilinç Kuşu adını verdiği karakterinin, dünya üzerinde gerçekleştirdiği renkli ve umut dolu keşif serüvenini anlatıyor.

Emre Ertürk ile Resim eğitimlerine devam eden Baruh ve Aksoy'un yeni çalışmaları ile sanat dünyasında adlarından söz ettirmeye devam edeceklerine hiç şüphem yok. Yakında, Ertürk'ün öğrencilerine yaratmanın gücünü keşfettiren ve sergi açma cesaretini de aşılayan, resim dersi tekniğini, derslerine katılıp yakından deneyimlemek ve sizlere aktarmak istiyorum.