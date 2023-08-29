ANKARA AA- BBC'nin haberine göre, mektup 23 Ağustos'ta Eminem'in şirketi tarafından Ramaswamy'in avukatlarına gönderildi.

Şirketin mektubunda, Eminem'den, Cumhuriyetçi aday adayının kendisinin "müzikal bestelerini" kullanmasına itiraz ettiğini belirttiği bir "mesaj" aldığı vurgulandı.

Mektupta, Eminem eserlerinin Ramaswamy'in seçim kampanyasında bundan sonra kullanımı durumunda "lisansının maddi ihlali" olarak değerlendirileceği de bildirildi.

Ramaswamy, Eminem'in şarkılarını artık söylemeyecek

Ramaswamy'nin sözcüsü, Eminem'in isteğinin yerine getirileceğini açıkladı.

Foo Fighters, 2008'de Cumhuriyetçi John McCain'in başkanlık yarışı sırasında "My Hero" şarkısını kullanmasından rahatsız olmuş, Jackson Browne da başkanlık seçimleri kampanyası sırasında "Running on Empty" şarkısının kullanımının bırakılması için dava açmıştı.