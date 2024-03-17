Haber: Elif Hayvalı

Bahçelievler’in değişmesi şart

Bu seçim için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Emine Gülizar Emecan, “Halkımızla iç içe bir şekilde sahada tanışıyoruz, görüşüyoruz, buluşuyoruz, toplanıyoruz. İlginin de farkındayım. Bahçelievler'de bir değişim ihtiyacının herkes tarafından hissedildiğini görüyorum. Yani bu talep bana da seçim çalışmalarına başladıktan sonra aday olduktan bana da ciddi şekilde yansımaya başladı. Bir değişim ihtiyacı var” dedi.

İlçedeki en büyük sıkıntılar

Bahçelievler’i yeniden şekillendireceğini vurgulayan Emecan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği mezunu olduğunu ve tüm birikimlerini burada kullanacağını söyledi. Bahçelievler’de binaların 50 ila 60 yaşında olduğunu, kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatmak istediğini aktaran Emecan, çalışmaların yeterli olmadığını söyledi.

Olası bir depremle ilgili de konuşan Emecan, Bahçelievler’de toplanma alanı eksikliği olduğunu belirterek, Bahçelievler’de tahliye koridorları yok. Herhangi bir afet durumunda şehri tahliye etmek hiç kolay olmayacak" dedi.

Bahçelievler’de yeşil alan sıkıntısı olduğunu dile getiren Emecan, “Mahallelere gittiğimizde çocuk parkları göremiyoruz, özellikle çocuklu aileler ve anneler tarafından çok talep edilen bir hizmet. Nefes alabilen bir Bahçelievler hayal ediyoruz" diyerek

İlçede otopark problemi olduğuna değindi ve "İstanbul genelinde olduğu gibi Bahçelievler’de trafik büyük bir problem, bu sorunların hepsi çözüm bekliyor” açıklaması yaptı.

60 yıldır bu ilçedeyim

“60 yıldır Bahçelievlerli olan bir ailenin mensubuyum” şekilnde konuşan Emecan, “Eşim Adil Emecan ile 1990 yılında tanışarak üniversiteyi bitirdikten sonra evlendim. Bahçelievler'e yerleştim. O zamandan bu zamana Bahçelievler'de bir yaşantım oldu. Çocuklarımı büyüttüm, yaşadım. Bahçelievler'in sorunlarını da içinde yaşayan bir insanım. Bunun dışında tabiki bir İstanbul milletvekili olarak siyasetin içinde 3. bölge milletvekili olarak Bahçelievler de benim siyaset yaptığım bölgede. 5 yıllık milletvekilliği sürecindeki çalışmalarım boyunca da en fazla çalışma yaptığım ilçelerden birisidir Bahçelievler. Biraz aile geçmişimiz, hakimiyetimiz, sorunlara hakimiyetim, 2019 seçimlerinde şu anda il başkanı olan Özgür Çelik ile birlikte seçim sürecini de ben sorumlu milletvekiliydim Bahçelievler'den. Birlikte yürütmüştük. Onun dışında saha çalışmalarına zaten katılıyordum. Muhtarlarımın hepsini tanırım. STK'larını tanırım. Oradaki o hakimiyetle biraz da oradaki altyapıya sahip olduğum için biraz da o güçle bu adaylık gerçekleşti diyebiliriz” dedi.

Eşi Adil Emecan, eski belediye başkanı

Seçim çalışmalarında eşi ile beraber çalışan ve eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Adil Emecan da eski Zeytinburnu belediye başkanıdır ve belediye yönetimini çok eskiden beri bilen biridir.