Haber: Damla Oya Erman

X'in içerik oluşturucu hedefleme aracı bu ay reklamverenlere kullanıma açılacak. Şirket, değişikliğin X reklam yöneticisini kullanarak "ev zaman çizelgesi ve profilindeki içeriklerin video içeriğine karşı ön rulo video reklamlarını çalıştırmak" için izin vereceğini söyledi.

Şirket, içerik oluşturucu hedefleme aracının X'in temel marka güvenlik çözümleri, komşuluk kontrolleri ve hassasiyet ayarları üzerinde çalıştığını ekledi. X, yeni aracın aynı zamanda platformdaki marka güvenli video aracının ve dikey video reklamlar ve eyleme yönlendiren tanıtılan video gibi reklamverenler için yeni video formatlarının bir uzantısı olduğunu söyledi.

X'in reklamverenlerin endişelerini giderme hamlesi, Musk'ın içerik düzenleme politikalarında yaptığı değişiklikler nedeniyle bazılarının platformdan ayrılmasıyla geldi. Bu endişeler, bazı markaların reklamlarının itiraz edilebilir içeriklerin yanında görünmesini gördükten sonra reklamcıların platformdan ayrılmasıyla tırmandı.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği terör saldırısının ardından, solcu grup Media Matters, X'te büyük şirketlerin reklamlarının antisemitik içeriklerin yanında ve bazı durumlarda pro-Nazi gönderilerinin yanında görüldüğünü gösteren bir rapor yayınladı.

X, Media Matters raporuna itiraz etti ve grubun, böyle bir içeriğin büyük markaların reklamlarının yanında görünmesini sağlamak için besleme manipülasyonu yaptığını iddia etti. Sosyal medya şirketi daha sonra gruba karşı bir itibar suikast davası açtı.

Apple, IBM ve Lionsgate Entertainment gibi markalar, tartışma sırasında X platformunda reklam vermeyi durdurdu. New York Times'ın bir raporu, reklamcı kaçışı nedeniyle X'in 2023 sonuna kadar 75 milyon dolara kadar reklam gelirini kaybedebileceğini belirtti.

X, daha sonra içerik oluşturucu hedefleme aracını genişleterek, tanıtımların kullanıcıların daha geniş içerik akışında görünmek yerine sadece bir içerik oluşturucunun profilinde çalıştırılmasına olanak tanıyacağını belirtti.

Şirket, bu değişikliğin reklamverenlere "istenmeyen komşulukların olasılığını tamamen ortadan kaldırarak, markanızı en çok sevdiğiniz içerik oluşturucularla uyumlu hale getirmeye yardımcı olacağını" düşünüyor.