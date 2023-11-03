Haber: Damla Oya Erman

Musk, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İngiltere'nin ilk Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi'nin kapanışında yaptığı bir konuşmada, yapay zeka alanındaki ilerlemelerin nihayetinde "hiçbir işe ihtiyaç duyulmayan" bir dünyaya yol açacağını söyledi. Tabii ki, insanlar hala "kişisel tatmin" için bir iş sahibi olabilirler, ancak bir gün yapay zeka "her şeyi yapabilecek" dedi.

Peki, bu yeni yapay zeka destekli dünyada insanlar kendilerini nasıl geçindirecekler? Musk, bunun yerine sadece "evrensel temel gelir" olan "evrensel yüksek gelir" olacağını belirtti. Bu, gelir eşitsizliği sorununa yönelik Silicon Vadisi'nin rüya çözümlerinden birini sunan Musk tarafından daha üstün bir alternatif olarak sunuldu, ancak iki kavramın nasıl farklı olduğunu kesin olarak belirtmedi.

Musk, "her şeyden nadiren istekte bulunacaksınız" dedi ve mal ve hizmetlerin bolluk içinde olduğu bir "bolluk geleceği" tasvir etti. Bu nedenle yapay zeka, özellikle herkese erişilebilir olacağı için ekonomik bir dengeleyici işlevi görecek, dedi.

Aynı zamanda, "biraz sihirli cin sorunu" olabileceğini de belirtti, bu nedenle insanların tam olarak "ne dilemeleri gerektiği" konusunda dikkatli olmaları gerekecek. Musk, yapay zekanın düzenlenmesi gerektiği konusunda açık bir şekilde konuşmuş ve yapay zeka gelişiminin bir mola vermesini isteyen teknoloji yöneticileri ve yapay zeka araştırmacıları listesinde yer almıştı. Sunak ile yaptığı görüşmede, humanoid robotları güvenli bir duruma getirmek için bir anahtar kelimeye kadar farklı çözümler önerdi.

Yine de en azından Perşembe günkü görüşmenin sonunda, Musk'ın görüşü, yapay zekanın muhtemelen %80 iyi ve %20 kötü olacağı yönündeydi.