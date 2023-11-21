Haber: Damla Oya Erman

Ancak, fırlatma için onay almak için hala ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) bir lisans gerekiyor.

Pazar günü (19 Kasım) X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan açıklamada, Musk, "Starship'in üçüncü aracı 3 ila 4 hafta içinde uçmaya hazır olmalı. Bu, teknik hazırlık tamamlandığında Noel'den önce gerçekleşebilir" dedi.

Ancak, SpaceX'in Starship'in ikinci test uçuşu sırasında yaşanan olaylar nedeniyle FAA'dan bir fırlatma lisansı alması gerekiyor. Cumartesi günü (18 Kasım) gerçekleşen ikinci test uçuşunda, Starship'in uçuşu sekiz dakika içinde "hızlı planlanmamış bir montaj" ile sona erdi. Bu durum, SpaceX'in aracın Starship üst kademesini dünya etrafında döndürmeyi ve ardından Pasifik Okyanusu'nda Hawaii yakınlarında bir iniş yapmayı amaçlayan görevi tamamlamak için tasarlanmıştı.

Ancak, Super Heavy'in ilk aşaması, üst kademedan ayrıldıktan sonra yüksek bir noktada parçalandı. Ayrıca, Starship'in ilk test uçuşunda gerçekleşmeyen başarılı bir aşama ayrılması kaydedildi. İlk uçuş, Nisan ayındaki fırlatmadan sadece dört dakika sonra, devrilen Starship aracının komutasındaki bir patlamayla sona ermişti.

Musk, geçen Nisan ayındaki uçuşun ardından Starship'i altı ila sekiz hafta içinde tekrar fırlatabileceklerini söylemişti. Ancak FAA, patlamayı soruşturduktan ve güvenlik incelemesi ile çevresel bir değerlendirme yaptıktan sonra, 15 Kasım'da bir fırlatma lisansı verdi.

Şu anda, FAA'nın Cumartesi günkü uçuşu inceleme süreci devam ediyor ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirsiz. Ancak SpaceX, ikinci uçuş sırasında birinci uçuşa kıyasla kaydettiği ilerlemeler göz önüne alındığında, bir sonraki Starship fırlatması arasında yedi aylık bir boşluk olması şaşırtıcı olacaktır.

SpaceX, test uçuşlarına artan bir hızla hazırlanıyor gibi görünüyor. Musk, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Starbase'in yüksek bölümünde (otobandan görülebileceği gibi) tamamlanmış üç gemi var" dedi.