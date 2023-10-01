Haber: Damla Oya Erman

Cumartesi günü, Musk, bir çimenlik alanda tüfeği ateşlerken yavaş çekim bir videoyu kendi sosyal medya platformu olan X'te paylaştı. Teknoloji girişimcisi, Barrett .50 kalibreli bir keskin nişancı tüfeğini ateşlerken görüldü.

Gönderinin altında "Barrett 50 kalibremi kalçamdan ateşliyorum" yazıyordu.

Bu sosyal medya gönderisi, sadece 24 saat içinde 66 milyondan fazla görüntüleme alarak büyük ilgi gördü. Binlerce kullanıcı, bu viral gönderi hakkında yorumlar yaptı.

Bir kullanıcı, "Bu harika!" diye yazdı.

Başka bir kullanıcı ise, "En iyi milyarder orada," şeklinde bir yorum yaptı.

Diğer bir kullanıcı, "UYARI: Bu, liberal tetikleyici bir gönderi," ifadesini kullandı.

Musk'ın videosu, Güney Sınırı ziyaretinin ardından geldi. Burada göçmen krizinin devam eden "gerçek hikayesini" takipçilerine aktardı.

Tesla'nın CEO'su, perşembe günü platformunda canlı yayın yaparak yetkililerle konuşacağını ve "gerçek hikayeyi görmek için sahada olacağını" belirtti.