Merhabalar sevgili dostlar,

Elmalı Strudel (Apfelstrudel) yani Elmalı Turta, 500 yıllık tarihi ile bir Viyana Klasiği, Habsburg İmparatorluğu sayesinde 17. yüzyıldan itibaren popülerleşmeye başlayan bu tatlı, İmparatorluk genişledikçe sınırları Avrupa da olan pek çok Ülkenin de geleneksel tatlılarından birisi haline gelmiştir.

Bu tatlının tarihinde Türklerin Viyanayı Kuşatmasının önemi de var diyebiliriz. 16. ve 17. yüzyılda Türklerin Viyanayı kuşatması, Avrupaya tatlı ve kahve kültürünüde taşımıştır. Bu tarihlerden sonra Avrupa da yaygınlaşmaya başlayan kahveciler ve kahvehane kültürünün olmasına imkan vermiştir.

Kuruluşu 1786 olan Avusturyanın en eski pastanelerinden biri olan ''DEMEL''de bugün hala bir çok çeşidi ile strudel bulunmaktadır.

Bilinen en eski ''Strudel'' tarifi ise 1696 yılından, hemde tüm detayları ile yazılmış olarak, Viyana Halk Kütüphanesinde bulunmaktadır.

Strudel'i diğer turtalardan ayıran en büyük özelliği incecik açılan hamuru olması, ve içine girecek elmaların ekşi elma olarak çok ince doğranarak, ekşiliğin gevreklik ve tat vererek strudel'i efsaneleştirmesi... Orijinal tarifinde üzümler rom içinde bekletilse de bizler rom kullanmadan pişiriyoruz. .

Yani anlıyacağınız bir kaç püf noktası ile gerçek bir strudel yapmak istiyorsanız ve 500 yıllık bu tatlıyı birebir tatmak istiyorsanız detaylara dikkat ederek ortaya harika bir lezzet çıkaracaksınız...

Ağızda dağılan hamuru, içindeki elmaların tereyağ ile birleşmesi diğer turtalardan strudel'i ayıran muazzam özelliğinden birisidir.

Haydi bir boş vaktiniz de bu tarifi hazırlayın ve sevdiklerinizle paylaşın.

MALZEMELER:

HAMUR:

• 3 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 ad yumurta

• 2 yemek kaşığı pudra şeker

• 1 çay kaşığı tuz

• 1/2 su bardağı su

• 2, 5 su bardağı Un



• HAZIRLANMASI:

• Un hariç diğer malzemeleri karıştırın ve unu ekleyerek güzelce yoğurun.

• Hamurunuzun üzerini örtün ve dinlenmeye bırakın.

• İÇ HARCI:

• 4 ad büyük sert ve ekşi elma

• 1 yemek kaşığı tereyağ

• 1/2 su bardağı kuru üzüm

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• 2 yemek kaşığı galeta unu

• 3 yemek kaşığı esmer şeker

• 10 ad iri doğranmış ceviz

• HAZIRLANMASI:

Üzümleri 10 dakika su içinde bekleterek yumuşatın.

• Elmaların kabuklarını soyduktan sonra kararmamaları için limonlu su içinde ayıklayın ve küçük küpler halinde doğrayın.

• Tereyağını tavada eritin, esmer şekeri ve suyunu süzdüğünüz üzümleri ekleyerek karıştırın.

• Elmaları ve tarçın'ı ilave ederek karıştırın.

• Elmaların su salmaması için yüksek ateşte ve hızlı karıştırın.

• En son cevizlerini ekleyin ve ateşten indirerek bir kaseye aktarın, soğutun.

• HAMURU YAĞLAMAK İÇİN:

• 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ

• GENEL HAZIRLIK:

• Hamuru ikiye bölün ve az un ilavesi ile 35x40 boyutlarında dikdörtgen olacak şekilde açın.

• Diğer hamur bezesini de aynı şekilde açın.

• İki hamurun arasına eritilmiş tereyağ gezdirin ve üst üste kapatarak tekrar açın.

• Hamurunuz ne kadar ince olursa strudel'in gevrek ve çıtır olması o kadar güzel olacaktır.

• Hamurları az nişasta ile de açabilirsiniz.

• Hamurun geniş tarafına elmalı harcı yerleştirin. Bu arada yazdığım galeta ununu ister hamura serpin isterseniz elmalı harcın üzerine. .

• Elmalı harcınız bol olacaktır, istediğimiz bu. .

• Hamurun yanlarını içe kıvırdıktan sonra biraz çekerek rulo olarak (fazla sıkı olmasın) sarın.

• Yağlı kağıt serili fırın tepsinize hamuru yerleştirin.

• 175 derece de ısıtılmış fırında takribi 35dakika pişirin.

• Hamurunuz fazla kızarmayacak, ama kat kat baklava gibi olmalıdır.

• Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin ve büyükçe dilimler halinde servis edin.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...