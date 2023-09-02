Ne demiş Hazreti Ali, bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum. O Hazreti Ali ki, Resulullah Efendimiz, akrabalarını imana davet ederken, “Allah’a kulluk vazifemde kim yanımda?” diye sorduğunda, “ben varım ya Muhammed” diye haykıran henüz on yaşında bir çocuktu. Kendisine inanmayan, ömrü boyunca Peygamber Efendimiz’e zulmeden amcası Ebu Leheb, “iman edenler arasında sana bu çocuk yeter” diye sofradan kalkıp giderken, o 10 yaşında çocuk, sonrasında büyümüş, Mekke’de Bilal-i Habeşi ile birlikte putları devirenlerin ilki olmuş. Günümüzde yaşayan seyidlerin tümü aynı zamanda Hazreti Ali’nin soyundandır. Çünkü tümü Hazreti Ali ve Hazreti Muhammed’in kızı olan Hazreti Fatıma annemizin torunlarıdır. Öyleyse bu kavga, bu öfke niye, hepimiz tek bir Allah’a inanmıyor muyuz? Bizi birbirimize düşürenler kimlerdir?

İşte bizi birbirimize düşüren gücün aynısı Fenerbahçe Spor Kulübü’ne de aynı oyunu oynadı bundan 12 yıl önce. Ne demişti o dönemin başkanı Aziz Yıldırım. “Ne şikesi, memleket elden gidiyor.” O süreçte halkın farkındalığı olmasa, 15 Temmuz gecesi belki gerçekten memleket elden gidecekti. 1. Dünya Savaşı’nda Anadolu Cephesine silah ve umut taşıyan, sarı – lacivert ışıkları, sonu 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan ve sonrasında kırmızı – beyaza bürünen, ay yıldızlı bir zaferin ilk sinyalini veren “Bahçedeki Fener”, 15 Temmuz 2016 öncesi ilk sinyali bu kez 3 Temmuz 2011 sonrası haklı davasının destansı direnişiyle vermişti. Ne de olsa, tarih tekerrürden ibaretti…

Her zorluğun ardından bir de kolaylık vardır. Sarı – lacivertli kulübün şimdiki başkanı Ali Koç, önce kulübü içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkardı. Zaten iktisadı, yani kıt kaynakların sonsuz ihtiyacı olan insana uyarlama bilmini biliyorsanız, kolay kolay ekonomik darlığa düşmezsiniz. Düştüyseniz de, daha kolay ayağa kalkarsınız. Ayrıca kaliteli bir yaşama sahip olmak istiyorsanız eğer, üç bilim hakkında bilgi sahibi olmalısnız. Biri ekonomi, diğeri psikoloji ve son olarak da hukuk. Bir daha kumpasa uğramamak için tetikte olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hukuk departmanında staja başlayan canım yeğenime buradan selam ederek yazıma devam edelim. Ben hukukçu değilim. Ama bir Fenerbahçeli olarak tavsiyem, yılanın başını küçükken ezin! Ben hayatım boyunca hep öyle yaptım. Üstelik yılanın bundan haberi bile olmadı.

Geçenlerde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun yanından taksiyle geçiyordum. Malum taksicilerden daha iyi İstanbul’u bilen yok. Eskiden dedi bu stadın olduğu yer Feneryolu semtine kadar deniz kenarıymış dedi. Stadın yanındaki fener de sembolik değil, gerçekten zamane gemilere yol gösteren bir deniz feneriymiş. Aslında taksicilerden daha iyi İstanbul’u bilen isimler vardı İstanbul’da. Profesör Doktor Semavi Eyice gibi mesela. Geçtiğimiz yıllarda vefat ettiğinde hatırlandı. İstanbul hafızasını yitirdi dendi ardından. Ömrünün emeklilik yıllarını ansiklopedi yazarlığı yaparak geçirdi. Bu ülkede yaşlı olmak zordur. Tıpkı çocuk, engelli ve farklı fikirlere ve farklı orjinlere sahip olmak gibi… Mekanı cennet olsun ama o hafıza yaşarken neredeydiniz? Bir belgesele konu olmasını ya da bir söyleşiyle o kadim bilgilerin günümüze aktarılmasını neden önemsemediniz? Bir isim daha var. İstanbul ile ilgili bilgilerine önem verdiğim. Araştırmacı yazar Dursun Gürlek. Allah uzun ömür versin yaşı 80’lerinde. Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş’ta bir caminin avlusunda tevafuk eseri karşılaştım kendisiyle. İlk sözü ne oldu biliyor musunuz? “Bu avludaki türbede, kimler yatıyor kimler. Kimse bilmiyor. Dua edeyim istedim.” dedi. Öyle değil mi? Hangimiz tarihi bir mezar taşını okuyabiliyor ki… Siyasete girmek istemiyorum bu yazılarımda. Ama ayrıca İstanbul’da heykellerin 1970’lerde nasıl ortadan kaldırıldığını internetten bir araştırın derim mesela. Kimlerin eliyle bunun sağlandığını gördüğünüzde, hayretler içinde kalacaksınız.

Aslında yaşadığımız günlere şaşırmamak gerek. “Aranızda ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında kıyamet günü hakkınızda ben karar vereceğim” diyen Allah’a ve onun kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e ve onun dört kitabına yani Furkan’a iman ediyorsak, “Gün gelecek hiç biriniz sütten çıkmış ak kaşık olmayacaksınız.” diyen Peygamber efendimize, her kavme gelen peygamberler gibi iman etmişseniz, şaşırmamak gerek yaşadığımız günlere. Ehil olmayanların toplumda söz sahibi olmasına. İyiliğin utanılacak bir şey, kabahatinse sosyal medyada sergilenmesine şaşırmamak lazım. Filmler bile öyle değil mi? Batman dururken, Joker’in övülmesi. İyi kahramanların yerini kötülerin almasını tesadüf mü sandınız?

Pandemi sürecinde evlere kapandık. Şimdilerde kimse hatırlamak istemiyor o günleri, kimse o günlerden bahsetmiyor. Ben hatırlatayım istedim. Hatırlayalım ki ibret alalım. Çünkü başımıza bir musibet gelmişse bu nefsimizdendir. Bir hayır da gelmişse bu Allah’ın rahmetindendir. O iki yıllık süreçte, hepimiz bazı şeyleri özledik. Kimimiz gittiği bir mekanı, kimimiz dostlarıyla buluşmayı, kimimiz otoyolda araba sürmeyi, şehirlerarası yolculuk yapmayı, tatili. Hepsi normal şeyler. Ama ben ne yalan söyleyeyim. Cuma namazına gitmeyi özledim. Her Cuma, kılamadığım namazı, öğle namazıyla telafi etmeye çalışrken, ki telafisi yok. Gözyaşlarına boğuldum. Sonra Allah acıdı halimize. Tekrar sokaklara, hayata döndük. Çünkü hayat sokaktadır. İnsan gündüz olunca yeryüzüne dağılmalı, rızkını aramalıdır. Yine insan o gün ne kazanacağını bilemez. Tıpkı yeryüzünün neresinde son nefesini vereceğini bilemeyeceği gibi… Ama bir gün öleceğini bile bile yine de umutla yaşar insan. İşte o umutla, pandemi sonrası ilk Cuma’ya gitmiştim. Yolda önce yağmur çiselemeye başladı, yaklaştıkça yağmur şiddetlendi. Caminin sokağına geldiğinde doluya döndü. Allah’tan şemsiye vardı yanımda. Çömeldim, iki yıl sonra bana nasip olan bir yere. Dışarıda şimşekler çakıyor, hoca vaaz veriyor. ”Dedikodu, savaş da çıkarır, (şimşek sesi), cinayete de sürükler, (bir şimşek daha.) Bir zamanlar magazin vtr’leri yazan ben, al sana yanıtı! hem de en doğal ve en güçlü dan efekti de şimşekler aracılığıyla…

Bu sohbet burada uzar gider. Bu süreç, beni önce magazin editörlüğünü bırakmama sonra caminin bulunduğu mahallede, bir esnafa dönüşmeme yol açtı. Bir kutsal umre yolculuğuyla ruhumu besledi, olgunlaştırdı. Yazım bitti... Peki hayat? Kim bilir? Kim bilir, belki de gençlik yıllarında bir meyve toplayıcısıyken, Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkan Che Guevera gibi, yeniden döneceğim aktif hayata. Bu kez geçmişten ders alarak. Yeter ki, elif gibi dimdik duralım hayatta! Gerisi olur. Saygılarımla…