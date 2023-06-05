İSTANBUL- 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Enerji Direktörü İlgin Eray, elektrikli araçlarda yeşil enerji kullanımının önemine dikkat çekti:

“Yeşil enerji kullanımı, elektrikli otomobillerin karbon etkisini azaltmak açısından oldukça önemli. Ancak ne yazık ki bugün çok az elektrikli araç, yenilenebilir enerji ile çalışıyor. Elektrikli araçların gerçekten yeşil bir seçenek olabilmeleri için yenilenebilir enerji kullanımının yaygın hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Karbon emisyonlarını üçte iki oranında düşürüyor

Ulaşım, iklim krizi ile mücadele kapsamında öncelikli olarak ele alınması gereken konular arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar, ulaşımın sera gazı emisyonlarının en büyük kaynağı oluğunu gösteriyor. Ancak dünya genelinde giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar ile ulaşımın iklim krizi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak mümkün. Çünkü elektrikle çalışan bir araba, kullanım ömrü boyunca karbon emisyonlarını üçte iki oranında düşürüyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Üçay Grup Enerji Direktörü İlgin Eray, elektrikli araçlarda yeşil enerji kullanımının önemine dikkat çekti:

“Dünya çapında elektrikli araçlar, on yıl önce yüzde 0,2 iken, bugün otomobil satışlarının yüzde 13'ünü oluşturuyor. Egzoz borusu olmayan elektrikli otomobiller, sürüş sırasında egzoz gazı üretmiyor. Bu da geleneksel araçların aksine soluduğumuz havaya; karbondioksit, ozon ve partikül kirliliği pompalamadıkları anlamına geliyor. Böylece hava kirliliğini önemli ölçüde azaltıyor.

Çevresel etkileri azaltmak için tedarik edilen elektriğin kaynağına dikkat

Bir yıldan uzun süre yollarda seyir halinde olan bir elektrikli araç ortalama 1,5 milyon gram CO2 tasarrufu sağlıyor. Ancak AB'nin 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi kapsamında ulaşım tarafında alınacak önlemler elektrikli araç kullanımını teşvik etmekle sınırlı kalmamalı. Çünkü elektrikli bir arabanın karbon ayak izi, yalnızca kullanım aşamasıyla değil, tedarik edilen elektriğin kaynağı ile birlikte yani elektriğin ne kadar yeşil olduğuyla da bağlantılı. Yeşil enerji kullanımı, elektrikli otomobillerin karbon etkisini azaltmak açısından oldukça önemli. Ancak ne yazık ki bugün, çok az elektrikli araç yenilenebilir enerji ile çalışıyor. Elektrikli araçların gerçekten yeşil bir seçenek olabilmeleri için yenilenebilir enerji kullanımının yaygın hale getirilmesi gerekiyor.

HABER: MERVE ELÇİ