Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırlanan 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının 10'uncu bölümünde Elazığ'daki deprem konutlarının yapımına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen, Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından yaralı kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra yürütülen çalışmalarla adeta yeni bir şehir oluşturuldu.

3 yıl önceki depremin yaralarının sarıldığı Elazığ bu kez de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

TOKİ tarafından inşa edilen 25 bin civarında konutla eski, depreme dayanıksız yapı stokundan büyük oranda kurtulan Elazığ, 6 Şubat'ta yaşanan, 11 ili etkileyen depremlerin en az hasara neden olduğu illerden oldu.

Ağır hasarlı 10 bin 694 yapı belirlendi

Elazığ'da yürütülen hasar tespit çalışmalarında 10 bin 694 yapının ağır hasarlı, 102 yapının da acil yıkılması gerektiği tespit edildi.

2 bin 410 yapının yıkımı gerçekleştirilirken, kentte hasarlı binaların yıkım çalışmaları etap etap devam ediyor.

Kent merkezindeki Aşağı Demirtaş ve Yemişlik mevkileri ile ilçelerden Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de TOKİ tarafından temeli atılan 2 bin 936 konutun inşası sürüyor.

450 daireden oluşan 26 bloğun kaba inşaatı tamamlanırken, bitirilen bloklarda iç ve dış sıva çalışmaları yapılıyor.

"Konutları yıl sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyoruz"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra devletin bütün gücüyle hızlı bir şekilde konut yapımına başladığını söyledi.

Elazığ'ın deprem felaketini 2020 yılında da yaşadığını hatırlatan Önalan, 6 Şubat'taki depremden sonra Elazığ'da temeli atılan 1887'si kent merkezinde olmak üzere 2 bin 936 konutun inşasının hızla sürdüğünü belirtti.

Depremden sonra hak sahipleri bile belli olmadan konut yapımına başladıklarını dile getiren Önalan, konutların inşa sürecini yakından takip ettiklerini kaydetti.

Önalan, depremin izlerini silmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Konutlar şehrin en güzel ve sağlam zeminli yerlerinde yapılıyor. Konutlar, yürüyüş yolları, oyun alanları, spor salonları gibi bütün sosyal donatılara sahip olacak. Vatandaşlarımız rahat edecek. Konutların yanında ticarethaneler de olacak. Bittiğinde lüks binalarda aradığımız özelliklerin birçoğu bu konutlarda mevcut olacak. 26 bloğun kaba inşaatı bitmiş durumda. Konutlar bodrum ve zemin artı 3-4 kat şeklinde inşa ediliyor. Sosyal donatı imkanlarına sahip güvenilir konutlar inşa ediyoruz. Konutları yıl sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyoruz."

"Vatandaşlarımızı daha güvenilir ev ortamlarına kavuşturacağız"

Önalan, 2020 yılında yaşanan depremden sonra alınan önlemler sayesinde "asrın felaketi"nde diğer illere göre Elazığ'da yıkımın daha az olduğuna işaret etti.

Hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 36 bin yapının kontrolünü yaptıklarını anlatan Önalan, şunları kaydetti:

"10 bin 694 ağır hasarlı yapının itiraz dönemin tamamlanmasının ardından yıkımlarına başladık. Bugün itibarıyla 2 bin 410 konutu yıktık. Yıkım sürecini de kısa sürede tamamlayacağız. Bittikten sonra gerek yerinde dönüşüm gerekse rezerv alanda yaptığımız konutlarla vatandaşlarımızı daha güvenilir ev ortamlarına kavuşturacağız. Yıkımı yapılacak bütün binaların tebligat işlemlerini gerçekleştirdik. Binalara ağır hasarlı olduğuna dair kırmızı etiketlerimizi yapıştırdık. Bu süreçler tamamlandı. Vatandaşların bir kısmı evlerini kendileri yıktı, bir kısım evleri de biz yıkıyoruz."

"Yerinde Dönüşüm Projesi büyük ilgi gördü"

"Yerinde Dönüşüm Projesi" ile Elazığ'da rezerv alanda yapılan konutlara ilave olarak yıkılan binaların yerinde de konutlar yapılacağını belirten Önalan, devletin bu konuda büyük destekler sunduğunu ifade etti.

Önalan, bu projeden önce, yıkılan binaların yerlerinin boş kaldığını, bu alanların değerlendirilmesinin şehre değer katması ve şehri canlandırması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Binalarda yüzde 51 çoğunluğu sağlayarak vatandaşların projeden yararlanmak için e-devlet üzerinde başvurularını yapmayı sürdürdüğünü dile getiren Önalan, "En kısa sürede bu proje ile yıkılan binaların yerinde yenilerini yapacağız. 'Yerinde Dönüşüm Projesi' halk tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımız gelip detaylı bilgi almaya çalışıyor. Biz de onları bilgilendiriyoruz." dedi.

AA