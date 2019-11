Ela Rumeysa Cebeci ile Haber Spikerliği ve Medya Dünyası Üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz ?

Spikerliğe ilgim çok küçük yaşlarda başladı. Bizim zamanımızda tabi teypler vardı. Babamda meraklıydı ve evimizde teypler vardı. Teyplerle oynayarak başladım. Radyo programları kitap okumalar vs. o teyplerle oynarken işte kasetlere onu kaydet bunu dinle çok özenmeye başladım. O yaşta teyplerle oynarken kaset yapardım radyolardan çekerdim böyle güzel klasik müzik falan ondan sonra bir kasete de artık ben program yapıyorum efendim hoş geldiniz oradan onu açardım falan yani o yaşta hiç kimse bana yardım etmeden bu teknikle hoş geldiniz efendim diye programlar yapıyorum. Hatta Anne ne olur konuğum ol derdim ve o yaşta herkes oyuncaklar bebeklerle vs oynarken ben böyle oynardım. İlkokuldan itibaren okul boyunca Andımızı ya da İstiklal marşını ve sınıfta okunacak bir şey varsa onu okuyan bir öğrenciydim. Hitabeti güçlü hızlı ve iyi okuyabilen bir öğrenci oldum hep. Bu anlamda hep öne geçen bir öğrenci oldum. Bunun bana genetik kodla geçtiğine inanıyorum çünkü babamın inanılmaz iyi bir Türkçeye sahiptir. Lisedeyken şiir okumayı da çok severdim ve o süreçte lisede gittim bir radyonun kapısını çaldım. Radyocu olacağımın ilk sinyallerini verdim. Radyoda zorlu ve yoğun bir süreçle bu işte yoğruldum. O kadar çok şey öğrendim ki yani işte programlar yaptım Show programı şiir programı sponsorlar çalışmaları falan o yaşta iyi para kazanmaya başladım. Bizim zamanımızda mesaj alınırdı o mesajlar radyoya para verirdi filan bana deli gibi mesaj atarlardı. Çünkü yaptığım program dikkat çekmiştir. Ben o yaşta yine hocalarımın yaşımın çok üstünde diye izin vermediği babamın kitaplığımdan alıp gizli gizli okuduğum Cemal Süreyyalar, Atilla ilhanlar Nazım Hikmetler’den okuyordum. Cezmi Ersöz , Atilla ilhan , Cahit Külebi ve Necip Fazıl’ın birçok şiirini ezberlemiştim. Her cenahtan ortaya karışık şiir okuyordum. Ben iyi olan bir şeyin önünde hiçbir gücün ya da hiçbir şeyin durmadığına inanıyorum. Samimiyetim dikkat çekmişti. Yolda uzun yol yapan kamyoncu abide ne güzel şiirmiş bu kızım filan diye mesajlar atıyordu. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuyup yarım günde çalışıyordum. Sinema filmi setlerinde çalışıyorum küçük roller alıyorum . O süreçte artık ulusal bir radyoda yapmalıyım diye düşündüm. İstanbul Fm de artık bu işten tat almaya başladım. Sonra radyoculuğu bıraktım sinema filmleri diziler hem kamera arkasında çalıştım hem kamera önünde bu alana da aslında çok küçük yaşta başladım. Sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk yüksek lisans yapmaya başladım. Yine diksiyon eğitimi ve Türkçe’yi güzel konuşma sanatı eğitimleri aldım. Okulumuz uzun metraj bir film çekmek istedi ve benim oynamamı istediler. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserine atıfta bulunan Tutturamayanlar diye. Orada bir iki ay Marmaris maceramız oldu. Marmariste zor koşullarda bir sinema filmi çektik. Tabi bu bana çok şey katmıştı o dönemde sabretmeyi öğrenmiştim. Yine o dönemde yerel radyolar yerel televizyonlar küçük küçük işler yapıyorum internet artık daha patlamış durumda filan sonra böyle yerel dergilerde yazmaya başladım. Burcu Kara gibi ünlü tanıdıklarımla röportajlar yaptım. Tez çalışmam oldu. Ama hep kafada şu var. Ben çok iyi bir Anchorwomen olacağım Türkiye’nin en iyi haber spikeri olacağım. Çocukluğumdan itibaren bunu söyledim ne yaparsam yapayım oyunculuktu diziydi setti radyoydu hep böyle bunlar benim için bir tuğlaydı o yol için annem hala der yani çok küçük yaşta ben haber spikeri olacağım dedin diye. Ben Defne Samyeli gibi olacağım dermişim. Defne Samyeli duymasın kendisi de onun taklidini yapardım yani ortaokulda falan bakın şimdi ben size Defne Samyeli gibi haber okuyacağım hadi gelin falan aa nasıl okuyorsun falan hakikaten de durduk yere kulak dolgunluğu işte gazeteleri okurdum haberleri okurdum. Sonra o süreçte bol kitap okuyorum. İstanbul Ticaret odasında bazı toplantılarda özel moderatörlükler yaptım. Orada çok iyi bir çevre edindim dirsek teması benim kariyerimde çok önemli oldu sonra birkaç kanalda daha çalıştım. TRT’de benim esas haberciliğim başladı. Sahada ben çok ciddi bir mücadele verdim hem insanlarla hem zihniyetlerle hem de işin teknik taraflarıyla . Karda kışta böyle nasıl zorluklar. Bir gün hiç unutmuyorum Harbiye binasına gitmiştik normalde Ulus binasındaydık ama oraya taşımışlardı lokasyon rahat olsun diye orda bir gün öyle bir kar yağdı ki ben haberi yetiştiremeyeceğim yani çok sıkıntılı dedim ki siz devam edin Osman bey. Ben orda koşarak haberi götürdüm. Arada sendeliyorum düşüyorum ayağımda botlar. Zorlukla yetiştirdik. Aslında çok maceram var da burada anlatmaya vakit yetmez . TRT’de muhabir olarak böyle sahada pişme dönemim oldu.Ve ben dedim ki en iyisi olacağım hep iyi olacağım. Çok güzel olacağım. ama dünyaya bir şey katacaksın iyi insan olacaksın iyi niyetini kaybetmeyeceksin bu düsturla bu niyetle hep hareket ettim halende hareket ediyorum sektör çok zor bir sektör kurtlar sofrası bunu söylemekten imtina ediyorum ama çok kötü insanlar kötü kalpli kötü niyetli insanlar benim amacım ve hedefim çok iyi haber okuyorum çok iyi moderasyon yapıyorum evet niye olmayayım gibi bir enaniyet düsturuyla değil de evet o da var o da yok değil hepimizin ilgisi var ama bu sektörde iyi insanlarda olabilir bu sektörde birinin altından sandalye çekmeden birilerine kötülükte yapmadan da bir yerlere bir şeyler yapılabilir mesela ben bunu yapıyorum. İşte İdlib’de enkazın arasından kardeşini arayıp ağlarken o çocuğun gözyaşıyla hemhal olamıyorsam ve ben orda bir küçükte olsa bir şey söyleyemiyorsam ben orda yer işgal ediyorumdur yani dünyaya duyarlılık insanlığa bir şeyler katabilecek işte biri kadın evet herkesin üstünde durduğu çok çizgisel konular var onunda dışına çıkamıyorsun yani okuduğum her haberi içselleştirmeye çalışıyorum çünkü orda biri ölmüş yahu yani sen onu alıp bu metnin şurasını düzgün okuyayım filan onu aldık zaten yani sen başka bir yerde olmalısın benim işte hani bana hep şey diyorlar dersle başlayan cümleyi sevmemekle beraber bunu kuruyorum ama anlamanız için yani bir şey var sende enteresan bir taktik var seyirci ve sosyal medya tarafından çünkü hissediyorum duygusal bir insan olmam belki kumaşın fıtratından kaynaklı çünkü orda biri öldüğünde ben onu haber olarak değil aslında üzülerek anlatıyorum işte o da senin seyirciyle gönül bağı kurmanı sağlıyor.

Mesleğe radyo spikerliği ile başlamanızın da avantajları olsa gerek malum radyoda görüntü yok görüntü olmadan sesle anlatmanın sizce ne tür yansıması oldu size ?

Çok farklı çok daha zor çok daha iyi çünkü yönetebilmen lazım çok daha zeki olman lazım çünkü radyoyu müzik dışında eğer seni dinliyorsa biri gerçekten bir şey katmak bir şey dinlemek bir şeyi doldurmak için dinliyordur yani öyle laf olsun torba dolsun değildir radyo hani görselde görsel kalabilir ya da bir şeyle meşgul olur kendince ama radyoda öyle değildir müziğe geçer yine o işi yapmaya devam eder dolayısıyla radyoda biraz şizofrenik ben biraz radyocuların şizofrenik olduğunu düşünürüm çünkü orda duvarlara baka baka bir şey üretiyorsun çılgınca onu yaşaman lazım yani yine bak yine oraya geliyor mevzu eğer hissedersen radyocu olabilirsin eğer hiçbir şey görmeden sana şuradan bir ses geliyor orda farkındalık yaratabilmek için senin gerçekten iyi bir şey üretmiş ve samimi olman lazım o da dediğimiz gibi radyoculukta pişmiş olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum mesela Okan Bayülgen bu anlamda iyi işler becermiş insanların hep böyle radyo temeli vardır bende işte o bir saniye bile boş kalmama hissi o her durumda yeni cümlelerle ifade edebilme farklı bir enerji gerektiriyor öyle farklı bir yeteneğe dönüşüyor bir anlamda.

TRT muhabirliğinden sonraki süreç nasıldı ?

Sonra TGRT gece haberleri çok zor bir süreçti. Sonra Günaydın Türkiye yapmaya başladım sonra öğlen haberlerine geçtim. İzleyenler arttı bir kitlem oluştu. Çok enteresan işte orda aslında bu söylemler başladı “sizde bir şey var”. Ben haberi okuyup uzaklaşıp ne olur yakın çekmeyin diye ağlayarak sunduğum haberler var ama kimsenin dikkatine şayan olmadı çünkü ışıklar var filtreler var makyaj var bilmem ne var filan bazen insanlar hani şeydir daha böyle popülarite diye bir mesele var ya mesela benim bir yayın kazamda oldu o çok gündeme geldi mesela aslında o gündeme gelinceye kadar o kadar çok gündeme gelecek şey vardı ki tutamadığım anlar vardı kendimi hüngür hüngür ağlarken haber okudum ve benim reji ekibim bilir bunu mesela sorsanız ya da orda çalışan arkadaşlar filan bayağı sonrasında haber anons bitiyor saniye geçiyor hıçkırıyorum falan bir daha başlıyor ondan sonra bu iş böyle olmayacak tamam hemhal oluyorsun hissediyorsun ama evet sen bir şeyler yapacaksın yani Aylan bebeğin o kıyımında o zaman ben haber sunuyordum ve o benim için bir kırılma noktasıdır hem hayatımda hem haberciliğimde. Aylan bebeğin fotoğrafından hepimiz sorumluyuz hiç kimse kendini bu fotoğraftan ben sorumlu değilim dememeli. Bence iyi insan olmak bir yerlere varmak bir yerleri düzeltmektir .

Tgrt Haber’den Sonra TV100 Başladı. Tv 100’den Bahseder misiniz ?

Evet sonra TV 100 başladı işte çok şükür seviyorum burayı çok mutluyum. Burada da işte sağ olsunlar güzel zamanlar yaşıyoruz. ilk zamanlar 12 saat yayın yaptığımı biliyorum 17 saat kanalda kaldığımı biliyorum . Sadece ben yayın yaptım bazı günler. Okan Bayülgen hatta esprisini yaptı. Ambulansla alın kızı stüdyodan falan diye. Hatta bu kız aynı kız mı bant döndürüyorlar deli gibi yorumlar yazıyorlar. Nasıl ya kanal senin mi Ela yapım hatta bana kanalda hâlâ Ela 100 der herkes. ( Gülüyor ) Belki de en uzun süreli yayında kalma rekoru bendedir. Süre ne olursa olsun yayına da çok dikkat ediyorum. Birde bir haberi hissedemeyerek okuduysam aman yarabbi o olmadı çok kötü oldu sinir oluyorum sonradaki haberleri de etkiliyor Türkiye’de gündem bitmiyor son dakika bitmiyor geçen bir yerde okudum çok güldüm ya iki gün haber seyretmezsen Ashab-ı keyf gibi oluyormuşsun ( Gülüyor )

Haber hayatımın her anında var..Spor yaparken , evde yemek yaparken haber dinlerim her anım benim haber.

Dijital bir dönüşüm var sizce sektöre etkisi nasıl olacak Geleneksel medya nasıl etkilenecek ?

Şöyle benim hislerimin güçlü olduğunu söylerler aynı zamanda bunu böyle bütün tecrübelerimle öngörülerimle sektörel takiplerimle birleştirip ferasetime de dayanarak şunu söylüyorum bence geleneksel medya son günlerini yaşıyor. Yani çok iddialı bir cümle kuruyorum ama son yıllarını demek bile biraz zor geliyor. Geleneksel medya artık bitmek üzere yani şöyle tamamen bitmez hiçbir zaman ama nasıl radyo eski durumunda değil gazeteler eski durumunda değil geleneksel medya uzatmaları oynuyor . Her şey yeni medyada herkes yeni medyada yani bunu kaçıran ıskalayan bu dalganın altında kalacak. Bir kanal kurarken aslında önce onun youtube ve sosyal medyasını ilerletmek gerekiyor. Şu an pek çok kurum bunu ekstraymış gibi görüyor. Ben yeni medyayı kaçıranların bu dalgada böyle ezilip birer birer gideceğini düşünüyorum.

Spikerlik rol model mesleklerden bununla ilgili pek çok eğitim çalışması da yapılıyor. Sizde Üniversitede eğitim veren bir spiker olarak bunları nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Eğitim benim hayatımın aslında en önemli kısmı Nişantaşı üniversitesi öğretim üyesiyim Radyo ve televizyon bölümünde diksiyon haber spikerliği dersi veriyorum. Haber sosyolojisi dersi veriyorum aynı zamanda ben iki tane yüksek lisans yapmıştım şimdi doktoraya başlıyorum akademik kariyer maceram var. Her zaman şunu söylüyorum bir şeyleri rol model alıyorsunuz evet herkes alıyor ama rolle ilgili hiçbir çabası yok alıyor ama yani yapabileceğini zannediyor bizim meslekle şöyle bir sıkıntı var adam eline bıçağı alıp aniden beyin cerrahı olayım diyemiyor ama haber spikeri olabileceğini düşünebiliyor. Çünkü çok acayip bir sektöre dönüşmüş yani içerik çok iyi olmasa da çıkarın artık herkes bir şansı hak eder falan filan saygı duymuyoruz mesleğe yani o işin eğitimini almadan tekniğine hakim olmadan siyaset bilmeden sadece dümdüz prompter ile haber okumaya izin veren yöneticiler bizi bu hale getirdi. Dolayısıyla rol model mesleğe dönüştü bence her iş bir saygıyı hak eder bizim işte o maalesef yok. Öncelikle diksiyon eğitimi siyasete kafa yorma kitap okuma gerekli. Kitap okumak her iş için geçerli. Okumuyoruz..





Son olarak neler söylemek istersiniz röportajımızı okuyacaklara ?

Geçen üniversite panelimizde de söylemiştim. Einstein diyor ki Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür ama hayal gücü sizi her yere götürür ve şu sözü de çok severim kader gayrete aşıktır gayret çaba ve yine bir Ayet İsra Suresi 13.Ayet “ Ve Biz, her bir insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık

yani gayret çaba kader insanın cüzi ve külli iradeyle birbirine karıştırdığı şu dönemde ben çabayla çalışmakla emek sarf etmekle her şeyin yapılabileceğine inanıyorum. Önce hayal et ama hayal ederek kalırsan sadece hayalle oturduğun yerde kalırsın dünya çalışanlar emek sarf edenlerle dönecek dönmeye devam edecek ama bunun yanında en önemli şey şu ki iyi niyet. İyilikleri ve güzellikleri çok daha fazla konuşabilmek ümidi ile..