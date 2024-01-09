Haber: Mert Osman Erman

Mahkumların, bir dizi hapishaneyi kontrol altına almak için askerlerin göreve çağrılması tehdidinde bulunarak bir dizi hapishane gardiyanını rehin aldığı bildiriliyor.

Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın olağanüstü hal ilan etmesinin ardından dört polis memuru da kaçırıldı.

Olaylar, Fito olarak bilinen ünlü çete liderinin kaçmasıyla tetiklendi.

Yetkililer, gerçek adı Adolfo Macías Villamar olan Fito'nun pazar günü sabah hücresinde olmadığını ve onu aynı tesis içinde farklı bir hapishaneye taşımak üzere polislerin geldiği sırada hücresinde olmadığını söyledi.

Onu tutan yüksek güvenlikli koğuşta yapılan arama şu ana kadar onunla ilgili hiçbir iz bulmadı.

Hükümet sözcüsü Roberto Izurieta, Los Choneros çetesinin güçlü lideri Fito'nun, geniş bir hücrede yaşadığı ve cüretkar renklerle boyanmış ve duvar resimleriyle dekore edilmiş bir hücrede başka bir yere taşınmak üzere olduğuna dair bir ipucu aldığını söyledi.

Düşünülenine göre, planlanan transferinden sadece birkaç saat önce kaçmış olabilir. Fito'nun kaçmasına yardım ettiği şüphesiyle iki hapishane gardiyanı gözaltına alındı.

44 yaşındaki Fito, birçok ölümcül ayaklanmanın ve hapishane kavgasının arkasında olduğuna inanılan güçlü bir hapishane çetesinin lideridir.

Bu çete, başkanın arkasından hapishaneden işletilen en büyük patronlarına kadar, son yıllarda Ekvador hapishanelerinde patlak veren birçok ölümcül ayaklanmanın ve hapishane kavgasının arkasında olduğuna inanılan güçlü bir hapishane çetesidir.

Çetenin başkanı hapishanede operasyonlarını sürdürse de, Los Choneros'un gücü Ekvador hapishaneleriyle sınırlı değildir. Çete üyeleri aynı zamanda ülke genelinde cinayet sözleşmeleri, şantaj ve uyuşturucu ticareti yapmaktadır.

Grup ayrıca, Kolombiya'dan komşu Ekvador'un liman kentlerinden ABD ve Avrupa'ya kokain kaçıran Meksika'nın güçlü Sinaloa uyuşturucu karteli ile de bir ittifak kurmuştur.

Fito, çetenin önceki patronu Jorge Luis Zambrano'nun 2020'de öldürülmesinin ardından liderliğini devraldı.

Başlangıçta nispeten düşük bir profil tuttuğu halde, Eylül ayında yayınlanan "narcocorrido" adlı bir balatta yetkililere meydan okudu.

Videoda iki şarkıcı ve Fito'nun kızı, patronun ailesine ve ona sadık olanlara olan bağlılığı hakkında övgü dolu bir şarkı söylüyor, onun "kötü bir basın" aldığı konusunda ısrar ediyor.

Jail'deki elektronik cihazlara yasak getirilmesine rağmen, şık kayıt ayrıca Fito'nun hapishane avlusunda diğer mahkumlarla rahatlamasını ve bir dövüş horozunu okşamasını gösteriyor.

Onun kaçışı, Kasım ayında göreve başlayan ve devlet başkan adayı Fernando Villavicencio'nun suikastla gölgelenen bir seçimi kazandıktan sonra yemin eden Devlet Başkanı Noboa'nın hükümeti için bir darbedir.

Villavicencio, Quito başkentinde bir kampanya mitinginden ayrılırken Fito'dan ölüm tehditleri aldığını bildirmiş ve ardından vurularak öldürülmüştü.

Noboa, Pazartesi günü Fito'nun kaçışının ardından patlak veren şiddeti kontrol altına almak için bir olağanüstü hal ve bir gece sokağı yasağı ilan etti.

Machala şehrinde görevdeyken bir grup tarafından rehin alınan üç polis memuru için bir arama yapılıyor. Başkent Quito'da başka bir polis memuru kaçırıldı.

Cuenca şehrinde bir dizi patlama ve "transferlere son verilmesi"ni talep eden sahnede bırakılan broşürlerin bildirildiği haberler de var.