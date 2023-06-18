İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'da fuarı gezerek tekneler hakkında bilgi aldı. Trabzonlu olduğu için deniz insanı olduğunu belirten İmamoğlu, yerli yapım teknelerin, ithal edilenlerden hiç bir farkı olmadığını, bazı açılardan daha da iyi olduğunu belirtti.

Marmara Denizi'nde kirlilik ile yapılan mücadelede büyük yol kat edildiğini, yapılan atık temizleme istasyonları ile büyük oranda başarı sağlandığını belirten İmamoğlu, 'Çalışmalarımızı deniz üzerinden de çöp toplama tekneleri ile ara vermeden sürdürüyoruz' dedi.

Yaklaşık bir saat fuar alanında kalan Ekrem İmamoğlu fuar ziyaretçileri ile bol bol sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

HABER: EMİR YÜCEL