Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1451.38
ALTIN
487.81
DOLAR
8.4746
STERLİN
11.6820
EURO
9.9428
EN YENİ TEKNOLOJİLERLE ONKOLOJİ
EN YENİ TEKNOLOJİLERLE ONKOLOJİ
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Okul yaptırılacak
Okul yaptırılacak
Kamu konutu satışta
Kamu konutu satışta
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

OYAK’ın yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, teknoloji ürünlerini IDEF’21 Savunma Sanayi Fuarı’nda sergiliyor. Yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretip, Türkiye’nin zırh çeliği ihtiyacını karşılayan şirket, yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:40
14 Okunma
Zırh çeliği üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

İSTANBUL (DHA)

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, T.C. Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde organize edilen IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, İstanbul'da bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 17-20 Ağustos tarihlerinde düzenleniyor. Türkiye savunma sanayine zırh çeliği ve aşınmaya dayanıklı çelik üreterek yurt dışına bağımlılığı azaltma hedefiyle üretimini sürdüren Miilux OY, son teknoloji ürünlerini fuar boyunca ziyaretçileri ile buluşturacak.

Türkiye’nin yerli zırh çeliği üretme hedefi doğrultusunda OYAK, 2019 yılında Finlandiya merkezli Miilux OY firmasının çoğunluk hisselerini satın aldı. Satın almayla birlikte OYAK, Finlandiya ve Polonya’daki fabrikalara ilave olarak; Manisa’da da Türkiye’nin ilk ve tek yassı çelik ısıl işlem fabrikasını kurdu. Türkiye'nin zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Miilux OY, Erdemir ve İsdemir tarafından üretilen nitelikli yassı çeliği kullanarak gerçekleştirdiği yıllık 38 bin tonluk üretimle, ülkemize zırh çeliği ithalatını sıfırlama hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

“MİİLUX OY, 20 YILLIK TECRÜBESİ İLE EN KALİTELİ ZIRH ÇELİĞİNİ ÜRETİYOR”

Şirketten üretilen zırhın detayına ilişkin açıklamada, “Türkiye’nin zırhı Miilux OY, savunma sanayi sektöründe kullanılan zırh çeliği olan Miilux Protection 280T’yi üretiyor. Bu zırh çeliği muharebe tankları, zırhlı muharebe, zırhlı personel taşıyıcıları gibi zırhlı araç tasarımlarında tercih edilen, patlama ve şok dalgalarına karşı dirençli ve yüksek tokluğa özelliklerine sahip. Miilux’un Protection 440T ürünü ise, zırhlı araçların yan duvarlarında ve tabanlarında delinme, darbe ve patlamaya karşı direnç gerektiren uygulamalarda kullanılıyor. Protection 500T ürünü, zırhlı araçların şekillendirme gerektiren parçalarında yan duvar, tavan ve taret kısımlarında kullanılıyor. Miilux Protection 600T ise en yüksek sertliğe sahip zırhlı araç üreticileri tarafından kaynak-büküm yapılmadan add-on ve stand-alone amaçlı mevcut tasarımlarda şekillendirilebilme özelliği sayesinde tercih ediliyor” bilgilerine yer verildi.

Araç üstü ekipman, iş makinaları ve madencilik sektörlerinde damper, kova, ataşman ve konveyör gibi aşınmaya dayanıklı ürün tasarımlarında kullanılan Miilux 400-450-500 ürünleri ile aşınmaya dayanıklı çelik üretimine devam eden Miilux OY, ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çelikler konusundaki Ar-Ge çalışmalarına ise devam ediyor.

YERLİ ÜRETİMLE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYAN MİİLUX OY, İHRACATINI DA ARTIRACAK

Türkiye’nin zırh çeliği dahil tüm yüksek mukavemetli çelik ihtiyacını, dış kaynaklara gerek kalmadan karşılayabilecek durumda olan Miilux OY, OYAK’ın global vizyonu çerçevesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüme hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’de de BMC, Otokar, FNSS, Nurol Makina, Katmerciler, Roketsan, Aselsan gibi savunma sanayinin lider şirketlerine ürün sağlayan Miilux OY, Almanya, Ukrayna, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Pakistan, Güney Afrika ve Nijerya gibi ülkelerin ihracat pazarında yer alarak da yurt dışı pazarında gücünü artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Miilux OY’un standı, IDEF’21 Savunma Sanayi Fuarı’nda 7. Hol 710 A alanında, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zırh çeliğiüretimDışa BağımlılıkHedefönce VatanIDEF21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MetropolCard, e-Dönüşüm çözümlerinde partner olarak Uyumsoft’u seçti
MetropolCard, e-Dönüşüm çözümlerinde partner olarak Uyumsoft’u seçti
Akenerji’ye 'yılın şirketi' ödülü
Akenerji’ye 'yılın şirketi' ödülü
İstanbul Hububat Birliği’nden Bakan Muş'a ziyaret
İstanbul Hububat Birliği’nden Bakan Muş'a ziyaret
Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda yüzde 100 arttı
Kredi kartı başvuruları ilk altı ayda yüzde 100 arttı
Türkiye’de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni'
Türkiye’de yeşil turizmi desteklemek için 'başarı üçgeni'
ÖTV indirimi sıfır otomobil piyasasını hareketlendirecek
ÖTV indirimi sıfır otomobil piyasasını hareketlendirecek
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ , AKTAŞLAR ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA AKTAŞ `A AVRUPA`DAN BÜYÜK YATIRIM KREDİSİ SAĞLADI
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ , AKTAŞLAR ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA AKTAŞ `A AVRUPA`DAN BÜYÜK YATIRIM KREDİSİ SAĞLADI
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ , AKTAŞLAR ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA AKTAŞ  `A AVRUPA`DAN BÜYÜK YATIRIM KREDİSİ SAĞLADI
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ , AKTAŞLAR ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI FUNDA AKTAŞ  `A AVRUPA`DAN BÜYÜK YATIRIM KREDİSİ SAĞLADI
Evde Bakım Yardımı ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılacak
Evde Bakım Yardımı ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma