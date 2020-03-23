Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Koronvirüsten korunmak için sıtma ilacı kullananlara önemli uyarı
Koronvirüsten korunmak için sıtma ilacı...
Kraliçe Elizabeth’e yönelik 'koronavirüs' endişeleri arttı
Kraliçe Elizabeth’e yönelik 'koronavirüs' endişeleri...
MSB: Mehmetçiğin ateşi takip ediliyor
MSB: Mehmetçiğin ateşi takip ediliyor
İspanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1753’e çıktı
İspanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1753’e...
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685’e çıktı
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685’e...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ziraat Bankası kredi ödemelerini erteledi

Ziraat Bankası, vatandaşların ve iş dünyasının nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı yeni destekleri devreye alıyor.

23 Mart 2020 Pazartesi 10:53
0 Okunma
Ziraat Bankası kredi ödemelerini erteledi

İSTANBUL - Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır" denildi ve eklendi:

"Vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve aynı zamanda üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olmalıdır. 

"Bu hedef doğrultusunda Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

"Bu yaklaşımla, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.

"Bu kapsamda:

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin, 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız  üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını  azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren  uygulamaya almış bulunuyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıKredi ödemeleriErteleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak: 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz
Bakan Albayrak: 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz
Lisanslı depolardaki tarım ürünleri için destekleme
Lisanslı depolardaki tarım ürünleri için destekleme
Uluslararası biyoteknoloji şirketinden korona önlemi
Uluslararası biyoteknoloji şirketinden korona önlemi
Dolar 6.47 lirada
Dolar 6.47 lirada
MB - Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'ta tedavülde
MB - Yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'ta tedavülde
Bakan Selçuk'tan emekli promosyonu açıklaması
Bakan Selçuk'tan emekli promosyonu açıklaması
AYD AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
AYD AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
New York Borsası tamamen elektronik işleme geçiyor
New York Borsası tamamen elektronik işleme geçiyor
Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgaz işlemleri evlerden yapılabilir
Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgaz işlemleri evlerden yapılabilir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı