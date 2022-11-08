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Zeytin üretiminde rekor artış

TARIM ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2022 yılında yüzde 71 artış ile 2 milyon 976 bin 654 ton olan zeytin ve yüzde 79 artış ile 421 bin 717 tona ulaşan zeytinyağı üretiminin, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi. Buna göre, Türkiye sofralık zeytin üretiminde dünya lideri, zeytinyağı üretiminde İspanya'dan sonra dünya ikincisi konumuna yükseldi.

08 Kasım 2022 Salı 10:50
Zeytin üretiminde rekor artış

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de zeytin ağacı varlığı her geçen yıl artış gösteriyor. Son 20 yılda zeytin ağacı varlığı 99 milyon adetten yüzde 91 artış ile 189 milyona ulaştı. Zeytin ağacı varlığındaki artışla birlikte üretimde de önemli ölçüde artış yaşandı. Türkiye'de toplam zeytin üretimi 2021 yılında 1 milyon 738 bin 680 ton iken 2022'de yüzde 71 artış ile 2 milyon 976 bin 654 tona ulaştı. Sofralık zeytin üretimi 2021'de 555 bin 853 ton iken 2022'de yüzde 32 artış ile 735 bin 678 bin ton, zeytinyağı üretimi 2021'de 235 bin 727 ton iken 2022'de yüzde 79 artış ile 421 bin 717 ton olarak gerçekleşti.

2022 yılı zeytin ve zeytinyağı üretimi tüm zamanların rekor üretimi olup Türkiye, sofralık zeytin üretiminde dünya lideri, zeytinyağı üretiminde İspanya’dan sonra dünya ikincisi konumuna yükseldi. Sofralık zeytin ihracatı son 20 yılda 36 bin 598 tondan yüzde 157 artış ile 94 bin 76 tona, aynı dönemde zeytinyağı ihracatı 25 bin 645 tondan yüzde 75 artış ile 40 bin 214 tona yükseldi.

DESTEKLER ARTTI

Bakanlık tarafından üreticilere sağlanan destekler de üretimin artmasında önemli rol oynadı. Bu kapsamda zeytin üreticilerine mazot ve gübre desteği 3,4 kat artırılarak dekar başına 25 TL’den 84 TL’ye çıkarıldı. Gübre desteğine ilave olarak 20 TL 'organik ve organomineral gübre desteği', 'fark ödemesi desteği'; zeytinyağına ton başına 800 TL, dane zeytine ton başına 150 TL, zeytin bahçelerinin rehabilitasyon desteği olarak dekara 100 TL, standart fidan için dekara 100 TL, sertifikalı fidan için dekara 280 TL destek sağlandı.

BAKAN KİRİŞCİ: ZEYTİNİN ÖNEMİ ANLAŞILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, zeytinin çok değerli besin olduğuna dikkat çekti. Zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretiminin Türkiye ekonomisi, toplumsal yapısı, toplum sağlığı ve çevre açılarından stratejik önemi bulunduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, zeytin ağacı sayısını sürekli artırdıklarını dile getirdi. Kirişci, 2002’de 99 milyon olan zeytin ağacı sayısını 20 yıllık iktidarlarında yüzde 91’lik artış ile 189 milyona çıkardıklarını kaydetti. Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Yıllardır bize 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basmadan fistan giyemem aman' türküsünü söylete söylete bizi milli kültürümüzden uzaklaştırdılar, margarine mahkum ettiler. Çok şükür son yıllarda zeytin ve zeytinyağının önemi anlaşıldı. Son yıllarda dünyada sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları yanında uzun yaşama olan ilginin artması, insanların zeytin ve zeytinyağı tüketimini de artırdı. Üretici ülkeler için ekonomik ve sosyal açıdan önemli ürünlerden biri olan zeytin ve zeytinyağı aynı zamanda Akdeniz'i simgeleyen kültürün de bir parçasıdır. Türkiye’nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağı, ülkemiz potansiyeli dikkate alındığında, tarım sektörümüz için rekabet gücü olan ürünlerden biridir. Biz zeytinciliğe önemli destekler veriyoruz. Ayrıca hem sofralık zeytinde hem de zeytinyağı üretiminde tarladan sofraya kadar olan bütün safhalarda verim ve kaliteyi ön plana çıkaran bir üretimi hedefliyoruz."

2022 yılı için zeytin rekoltesinin artmasından memnuniyet duyduğunun altını çizen Bakan Kirişci, zeytin ve zeytinyağı üretiminde tüm zamanların rekorunu kıran üreticilere teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıZEYTİNHasatZeytin AğacıTarımüretim
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