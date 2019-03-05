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Zeytin Dalı Gümrük Kapısı haftaya devreye girecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi AK Parti seçim ofisinde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nın hazır olduğunu ve haftaya devreye gireceğini söyledi.

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı haftaya devreye girecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi AK Parti seçim ofisinde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nın hazır olduğunu ve haftaya devreye gireceğini söyledi.

05 Mart 2019 Salı 15:05
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Zeytin Dalı Gümrük Kapısı haftaya devreye girecek

HATAY - Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yaptığı incelemenin ardından AK Parti Reyhanlı seçim bürosuna geçen Bakan Pekcan, burada yaptığı açıklamada, Kumlu İlçesi’ne bağlı Hamamat Mahallesi’ndeki Zeytin dalı Gümrük Kapısı’nda çalışmaların tamamlandığını ve haftaya devreye gireceğini açıkladı.

Sözlerine Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi için başsağlığı dileyerek başlayan Bakan Pekcan, yaptığı açıklamada, "Başkan adayları ve milletvekilleri burada sürekli Zeytin Dalı Kapısı’nı vurguladılar. Ben burada valimize de Zeytin Dalı Kapısı'nda yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve Zeytin Dalı Kapımız hazır bitti. İnşallah önümüzdeki haftada devreye girecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Gümrük KapısıTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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