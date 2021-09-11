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YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASI KREDİ KARTI KULLANIM HACMİNİ 5 MİLYAR TL ARTIRDI

Yeni eğitim ve öğretim yılı yüz yüze eğitim kararıyla başladı ve 18 milyonu aşkın öğrenci yeniden okullara döndü. Bu süreçte hem okul alışverişlerinde hem de eğitim kredisi ve kredi kartı internet aramalarında büyük artış yaşandı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 17:24
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YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASI KREDİ KARTI KULLANIM HACMİNİ 5 MİLYAR TL ARTIRDI

DEMET AYDIN

İSTANBUL

Online eğitimler; alışveriş eğilimlerinin daha çok evde tüketime yönelik ivme kazanmasını sağlamıştı, buna karşın kırtasiye, okul kıyafetleri ve benzeri harcamaların ise büyük oranda düşmesine neden olmuştu. Yüz yüze eğitim ise her şeyi değiştirdi. Örneğin, internetteki okul çantası aramaları temmuz ayına göre geçtiğimiz hafta tam 50 kat arttı ve son iki yılın zirvesini gördü. İnternetteki okul kıyafetleri aramaları ise son 5 yılın zirvesinde, geçtiğimiz sene bu zamanlara göre 20 kat daha fazla.

Okul alışverişlerinde kredi kartı kullanımlarının artmasının da katkısıyla birlikte, BDDK verilerine göre, bireysel kredi kartı kullanım hacimleri ağustosun son haftasında bir önceki haftadan 5 milyar TL fazla gerçekleşti ve 179 milyar TL'ye çıktı.

Eğitim Kredisi Aramalarında Önceki Yıla Oranla %90 Artış Gözlemlendi!

6 Eylül tarihinde okulların açılması ile birlikte yaşanan hareketlilik, HangiKredi verilerine göre bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, eğitim kredisi aramalarında %90 oranında artışa sebep oldu. 12 milyon kullanıcının site haritasındaki kullanım verilerini yorumlayan HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu yaptığı açıklamada “Hepimizin bildiği üzere pandemi nedeniyle uygulanan online eğitim sistemi doğrultusunda bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yönelim ile alışverişler teknoloji alanına kaymıştı. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının fiziki olarak başlaması ile birlikte hareketlenen okul alışveriş trendi de kredi kartlarına olan rağbeti artırdı. Aynı şekilde eğitim kredisi aramaları da artış gösterdi. Google Trends verilerine göre ağustos ayında bir önceki aya oranla %50 daha fazla kredi kartı araması yapıldı. Yine aynı dönemde, internetteki genel kredi aramaları da %40 yükseldi. BDDK tarafından sunulan verilere göre ise; ağustos ayının ilk 27 gününde bankalar tarafından kullandırılan ihtiyaç kredisi miktarı 8 milyar TL artış gösterdi. Böylece toplam ihtiyaç kredisi kullandırım hacmi de 429 milyar TL oldu. Bu ivmenin eylül ve ekim ayında da aynı hareketlilikle sürmesini bekliyoruz.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimKredi KartıArtışAlışverişOnlineönce VatanDemet Aydın
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