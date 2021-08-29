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Yüz yüze eğitim kararı alındı, ev kiraları 2'ye katlandı

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’nde eğitim gören ve yüz yüze eğitim kararıyla ev aramaya başlayan öğrenciler, Atakum ilçesinde yoğunlukla kiralık evlere yöneldi. Piyasa hareketlendiği için kiralık ev fiyatları da arttı. Geçen sene 800 lira olan 2+1 kiralık dairelerin fiyatı bin 600 liraya kadar çıktı.

29 Ağustos 2021 Pazar 11:27
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Yüz yüze eğitim kararı alındı, ev kiraları 2'ye katlandı

Üniversitelerde yüz yüze eğitim kararının açıklamasının ardından öğrencilerin ev bulma telaşı başladı. Piyasa hareketlendiği için ev kiralarının arttığını ifade eden Emlakçı Mustafa Kocaman, daire fiyatlarının pandemi öncesi dönemlere göre çok yüksek olduğunu belirtti. Özellikle Atakum ilçesinde kiralık dairelerin bin 600 TL ve üzeri olduğunu belirterek, öğrencilerin zorlandığını ifade eden Kocaman, "2 yıl önce kente gelen öğrencilerin, 750-800 liraya tuttuğu daireler, şu anda 2 bin liraya yaklaşmış durumda. Bunu fırsatçılık olarak algılamak ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum ama bunda çeşitli etkenler söz konusu. Öğrencilere ve ev kiralayacak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda ev sahiplerinden tabi ki bizim de istirhamımız oluyor, fedakarlıkta bulunmaları gerekiyor. Çünkü insanlar burada konakladıkça dairelerinin değeri artıyor. Aynı zamanda hazır kiracılı dairelerin satışları yatırımcı bazlı bakıldığı zaman daha hızlı olabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurursak 2+1 dairelerin şu anda fiyatları bin 600 ve 2 bin 500 lira arasında değişiyor. 3+1 dairelerin fiyatları 2 bin lirayla 3 bin lira arasında değişiyor hatta 4 bin lira kira isteyen vatandaşlarımız bile var" dedi.

‘SIĞINMACILAR KİRA FİYATLARINI ARTIRIYOR’

Sığınmacı olarak gelenlerin kira bedellerinde artışa sebep olduğunu da ifade eden Kocaman, "Bu durum, piyasayı inanılmaz derecede etkiliyor. Yeni evli bir çiftin, 3+1 daireyi bin 500 liraya tutabileceği yerde Iraklı ya da Suriyeli biri gelip bu daireleri 2 bin-2 bin 500 liraya tutabiliyor. Bu da mal sahiplerini emsal göstermek zorunda kılıyor. Bu da haliyle kira fiyatlarını aşırı derecede arttırıyor. Okul açıldığında öğrencilerin konaklama ihtiyacı zaruri hale geliyor. Yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler ev arıyor. Eksiden 3-4 öğrenci, 800 liraya bir daire kiralayabiliyordu ama artık öyle rakamlar yok. Bugün 4 kişinin en kötü ihtimalle 2 bin lirayı gözden çıkartması gerekiyor. Bazı ev sahipleri, öğrenci başına kira alarak fırsatçılık yapıyor. Biz buna kesinlikle karşıyız ve özellikle rica ediyoruz, bu tarz konuları bizimle paylaşın. Çünkü bunun gerekli yaptırımları var. Devletimiz tarafından kontrol ediliyor. Kişi başı kira diye bir şey söz konusu değil. Bir dairenin bir ederi vardır. 2 bin lira ise 2 bin liradır. Öğrencilerin kira konusunda tepkileri inanılmaz derecede fazla. Şu anda ne yapacağını inanın kimse bilmiyor" diye konuştu.

‘BİN 500 TL'DEN AŞAĞI FİYAT GÖRMEDİM’

Ev kiralarını takip ettiklerini belirten üniversite öğrencisi Emre Önder, "Ev kiraları bizi zora sokacak. Ben eve çıkmak için memleketimden ailemle geldim. Şu anda burada bir akrabamızda kalıyoruz. Ev bakıyoruz ama kiralar çok yüksek. Ev kiralamak istiyorum, ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum ama bunu sağlayacak ev fiyatları maalesef ki yok. Kendi memleketimde 900 ve bin lira civarı ev bulabiliyorken burada bin 500'den aşağı ev görmedim. Çalışmak zorunda kalacağım, çalışacak mıyım derslerime mi gireceğim ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

‘ÖNCEKİ FİYATLARLA ALAKASI YOK’

Üniversite öğrencisi Buğra Berkay Coşkun ise ev fiyatlarının yüksek oluşundan şikayet ederek, "Arkadaşlarımla ev tutmaya karar verdik. Ev tutmak için Ankara'dan buraya geldim. Önceki fiyatlara bakılırsa şu anki fiyatlarla hiç alakası yok. Bayağı artmış durumda. Bir de herkes zor geçiniyor, şimdi ev fiyatlarını düşünürsek bayağı kötü. Şu anda ev kiralamak oldukça zor. Ev alacak durumumuz yok. İmkanı olan var, olmayan var. O kadar öğrenci, memleketi dışında yaşıyor. Mesela kalacak yerleri olmuyor. Bundan dolayı fiyatları biraz daha azaltmaları, hepimiz için daha iyi olur. Ama fiyatlarda cidden çok artış var, o yüzden sıkıntı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunEğitimüniversiteöğrenciEvKira
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