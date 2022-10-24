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Yurtdışından cep telefonu getirme hakkına sıkı denetim

Türkiye'ye 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkına sıkı denetim

24 Ekim 2022 Pazartesi 14:56
Yurtdışından cep telefonu getirme hakkına sıkı denetim

ANKARA - Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin iş birliği yapıldı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, "1 Kasım itibarıyla yurt dışından gelen yolcularımızın son 3 yıl içerisinde muafiyet haklarını kullanıp, kullanmadıklarını kontrol edeceğiz. Eğer yolcumuz muafiyet hakkını son 3 yıl içerisinde kullandıysa; burada telefonlarını muhafaza altına alacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarındaki vergi muafiyetinde uygulanan, 3 yılda 1 adet cep telefonu kuralının teknik takibine yönelik BTK ile iş birliği yaptı. BTK'nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarında yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkililiği artırıldı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu Salonu'nda 1 Kasım 2022'de faaliyete geçirilecek yeni uygulamaya ilişkin konuştu.

'MUAFİYET HAKLARINI KONTROL EDECEĞİZ'

Yolcuların 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının kontrolüne ilişkin Uslu, "Yurt dışından telefon getirildiği zaman eğer yolcumuzun yanında 1 telefon daha varsa; bunu muafiyet kapsamında değerlendiriyorduk. 1'den fazla telefon varsa; gümrük işlemlerine tabii tutuyorduk. Fakat BTK ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında da bir veri tabanı paylaşımı yapıldı. Artık 1 Kasım itibarıyla yurt dışından gelen yolcularımızın son 3 yıl içerisinde muafiyet haklarını kullanıp, kullanmadıklarını kontrol edeceğiz. Eğer yolcumuz muafiyet hakkını son 3 yıl içerisinde kullandıysa; son 3 yıl içerisinde yurt dışından telefon getirdiyse, burada telefonlarını muhafaza altına alacağız. Ancak eğer sistemde yaptığımız kontrolde yolcumuzun muafiyet imkanı varsa; son 3 yıl içerisinde yurt dışından telefon getirmediyse, o zaman yurt içine telefonu sokmasına izin vereceğiz. Daha sonra 120 gün içinde yolcumuz telefonunu BTK'nin sistemlerine kayıt yaptırabilecek" dedi.

'KONTROLLER YOĞUNLAŞTIRILACAK'

Uslu, yolcunun yapılan kontrollerde son 3 yıl içerisinde muafiyet hakkını kullandığı anlaşıldığı takdirde, söz konusu telefonun gümrük ambarında muhafaza altına alınacağını belirterek, "Karşılığında kendisine ambar muhafaza makbuzu veriyoruz. Bu durumda yolcumuz 3 ay içerisinde yurt dışına giderken tekrar telefonunu yurt dışına çıkarabiliyor. 1 Kasım'dan sonra bu sistemden daha yoğun kontroller yapacağız. Zaten halihazırda kontrollerimiz sıkı şekilde devam ediyor. 1 Kasım'dan sonra bu sistemden daha yoğun kontroller yapacağız. Arkadaşlarımız, yolcu beraberinde cep telefonu gördükleri zaman ofislerimize yolcularımızı davet edecek. Kontrollerden sonra sistem üzerinde muafiyet imkanı varsa yolcumuz, telefonunu alıp gidecek. Onun haricinde muafiyet imkanı yoksa; telefonunu emanet olarak gümrük ambarlarımıza bırakacaklar" diye konuştu.

Yurt dışından gelen yolcunun kişisel telefonu noktasında hiçbir sorun olmadığını kaydeden Uslu, "Onunla getirdiği ilave 1 telefonun da muafiyet kapsamında olup olmadığını kontrol edeceğiz. Dolayısıyla burada bakacağımız hak o. Kendi kullandığı telefonda herhangi bir sakınca yok; ama yanında gördüğümüz 2'nci telefonda kontrollerimizi gerçekleştireceğiz. Yolcumuz 3 ay içerisinde telefonunu aldıktan sonra yurt dışı etmek zorunda. Telefonunu zaten yurt dışına giderken alabiliyor. Onun dışında telefonu kendisine teslim etmiyoruz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BTKCep Telefonu
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