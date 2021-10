Yurt Dışından Ali Erbaş’a ve Dolar’ın Yükselişi ile Hükümeti Eleştirenlere Büyük Tepki

Yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşı olan Türkmen Atilla Halit kendi sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklama dikkat çekti

İşte yaptığı açıklama bu şekilde ;

Sayın Tayyip Erdoğan'a ve 83 milyon aziz Türk milletine saygılarımla.

Bu Hükümet iktidara geldiği günden bu pandemi süresine kadar ülkemizin her yerini otobanlar ağı ile döşedi, tüm alt yapı sorunlarını çözdü. ( yol, elektrik, su ) Hızlı trenin Çin ile bağlantısını kurdu, barajlar yaptı.

Sultan Abdulhamit 'in hayali olan Marmaray'ı köprüler, savunma sanayisi yüzde 60 yükselti. iktidara geldiği zaman ki Türkiye'nin nüfusu ile şuan ki nüfusu yüzde 30 arttı. O gün ki devlet infaz koruma memurlarının aldığı ücret 270 dolardı şuan ise yaklaşık 700 dolar. Kişi başı milli gelirin 12000 dolar seviyelerine çıktığını bu millet gördü ve inkar edemez. Terörle mücadele de sınır dışı ve yurt içi büyük başarılara imza attı. Pandemi döneminde bütün dünya etkilendiği gibi ülkemizde etkilendi.

Korona virüsünü üreten ABD ve Çin ile birlikte Tayyip Erdoğan değil ki suçlu onu gösteriyorlar.

Gökten inen ve toprağa düşen yağmurun temelinde rahmet yatar. Topraktan hayat fışkırır. Hiç beklenmedik büyük yağmur bulutları dünyanın neresinden toprağa inerse rahmet felakete dönüşür. Sel, toprak kaybı, insan ölümü bunlar doğal afetlerdir. Sorumlusu da her halde o ülkeyi yöneten devlet başkanı değildir. Pandeminin getirdiği ekonomik sorunların sorumlusu o ülkenin devlet başkanı ya da Tayyip Erdoğan olamaz. Bu böyle bilinmeli

Türkiye'ye sıkıntı vermek isteyen batı ve okyanus ötesi sayın Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için her türlü presi yapmaktadır. Akılları sıra iktidardan indikten sonra her hangi bir Avrupa ülkesinde tutuklayıp Miloseviç in sonu gibi yapma peşindeler. Ama unutmasınlar ki bu asil millet Tayyip Erdoğan'ı batıya ve beşli çeteye yedirmezler. Yeseler yeseler Tayyip Erdoğan'ın torunun pipisini yerler.

isminin başında Prof. Dr. sıfatı taşıyan Ali Erbaş denen zatın açıklamasını esefle izledim. Bir insanın hanımı hayattayken baldızı ile yatağa girmek dinimizce caiz değildir. Günahtır. Ama hanımı öldükten sonra evlenebilir. Ölçüde hazreti Osman'dır. Efendimizin önce kızıyla evli vefatından sonra diğer kızı ile evleniyor. Ali Erbaş denen bu zata neden tepki göstermiyorsunuz Türkiye'de ki Sunniler. Allah onu bildiği gibi yapsın.

Bir de Alevilere dil uzatırsınız. Ben Atilla Halit olarak Sünniyim. Bu konuda da sayın devlet başkanımızın doğru karar vereceği fikrindeyim. Sayın devlet başkanımıza 15 Temmuz' da olduğu gibi şuanda da çevresindekiler zarar vermektedir. Aziz Türk milletine saygılarımla arz ederim.

Haber : Ali Dinçer