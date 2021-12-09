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Yolculu gemi seferlerine yeni rotalar geliyor

Türkiye-Libya arasında başlayan yolculu gemi seferlerinde yeni rotalar geliyor

09 Aralık 2021 Perşembe 16:05
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Yolculu gemi seferlerine yeni rotalar geliyor

İZMİR - Türkiye ile Libya arasında 25 yıl sonra yeniden başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Libya'dan Türkiye'ye ulaşan 'Kevalay Queen' isimli gemi, 4 gün sonra yeniden İzmir'den yola çıktı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil "Şu anda İzmir ile başladığımız seferlerimizden herkes çok memnun. Destinasyonlarımızı artıracağız ve İstanbul, Muğla, Antalya, Bursa gibi şehirlere de hem turizm hem de ticaret amaçlı seferler düzenleyeceğiz" dedi.

Libya'nın Misrata şehri ile İzmir arasında başlatılan yolcu seferlerinin ilki yapıldı. 25 yıl sonra yeniden başlatılan sefer kapsamında Misrata'dan çıkan 'Kevalay Queen' isimli 500 yataklı, 700 yolcu, 520 araç kapasiteli, 2 bin ton yük taşıyabilen gemi, 5 Aralık'ta İzmir'e demirledi. İlk seferde 107 yolcu, İzmir'e gelerek, 4 gün boyunca bölgedeki turistik yerleri ziyaret etti. İzmir ve çevre illerden alışveriş de yapan turistler, şehrin ve bölgenin ekonomisine katkı sağladı. İzmir'e ulaşan ilk gemi olma özelliğini taşıyan 'Kevalay Queen', 4 günlük aranın ardından tekrar yola çıktı. Türkiye'den Libya'ya gitmek isteyen 40'a yakın Türk vatandaşı da gemide yerini aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, ilk seferi en ufak bir sıkıntı yaşamadan atlattıklarını belirterek, bunun çok güzel bir örnek olduğunu söyledi.

'KARŞILIKLI YATIRIMLAR ARTACAK'

Karanfil, "Şu an İzmir ile başladığımız seferlerimizden herkes çok memnun. Destinasyonlarımızı artıracağız ve İstanbul, Muğla, Antalya, Bursa gibi şehirlere de hem turizm hem de ticaret amaçlı seferler düzenleyeceğiz. İki ülke arasındaki özellikle ekonomik ilişkilerin daha hızlı ilerlemesi lazım. Bu konuda iş dünyasındaki tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine de buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen Libyalı mevkidaşlarınızla bir araya gelin ve iş birliklerini artırın. Bu sayede Türkiye'nin başta Libya olmak üzere Afrika'daki varlığı ve karşılıklı yatırımlar artacak, bu bölgeye ihracatı yükselecektir" dedi.

Türkiye ile Libya'nın 2 yıl önce imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın ülkeler arası ilişkilere muazzam katkılar sunduğunu dile getiren Karanfil, kendilerinin de süreci daha ileriye götürmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Gemiye binen yolcular ise 25 yılın ardından seferlerin yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeLibyaYolculu Gemi Seferleri
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