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Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

17 Mart 2020 Salı 15:22
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Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

DHA

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Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesiödeme Süreleri UzatıldıHazine Ve Maliye Bakanlığı
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