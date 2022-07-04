Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.474,56
ALTIN
977,72
DOLAR
16,82
STERLİN
20,39
EURO
17,55
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 Akademik Personel alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51...
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci temin edilecek
JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesine...
BUÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
BUÜ Sağlık Uygulama ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, haziranda aylık yüzde 4,95 artarken; yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:47
Yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 arttı.

EN ÇOK ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA 

TÜFE'de yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda yaşandı. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar; yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim, yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre, artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu. 

Haziran 2022 itibarıyla en az artış gösteren ana gruplar; yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Haziran 2022'de bir önceki aya göre yüzde 4,20, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,42 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,59 artış gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tüketici FiyatlarıEnflasyonTüik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tahıl ambarı'nın hasat sezonunda 2 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor
Tahıl ambarı'nın hasat sezonunda 2 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor
Türk-Bulgar iş kadınları arasındaki köprü, ‘Uluslararası İş Kadınları Kulübü’ ile kuruldu
Türk-Bulgar iş kadınları arasındaki köprü, ‘Uluslararası İş Kadınları Kulübü’ ile kuruldu
Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar oldu
Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar oldu
Bakan Nebati: Kadın girişimcilerin artması, yarınlara güvenle bakmamızı sağlıyor
Bakan Nebati: Kadın girişimcilerin artması, yarınlara güvenle bakmamızı sağlıyor
Kirişci: Atıl olan alanları üretime kazandıracağız
Kirişci: Atıl olan alanları üretime kazandıracağız
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecektir
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecektir
Gönderemediğin mal "UCUZ" değildir
Gönderemediğin mal "UCUZ" değildir
Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz
Dağı tıraşlayıp, zirveye OSB kurdular
Dağı tıraşlayıp, zirveye OSB kurdular

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول