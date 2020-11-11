Yıllık 10 milyar metreküp Azerbaycan gazı Avrupa’ya arz edilecek

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Bakan Dönmez, enerjide arz güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacı doğrultusunda 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' ilkesiyle yerli ve yenilenebilir kaynakları önceleyen birçok çalışma yürütüldüğünü söyledi. Bakan Dönmez, elektrik depolama başta olmak üzere geleceğe yönelik teknoloji ve uygulamalar doğrultusunda uzun vadeli planlar yaparak yenilenebilir enerji alanındaki projelerin hayata geçirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen teknolojik atılımlar meyvesini vermiş, 2020 yılının ilk yarısında yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde önemli başarılar kaydedilmiş, bu dönemde toplam elektrik üretimimizin yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiş ve 24 Mayıs 2020 tarihinde elektrik üretimimizin yüzde 90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilerek günlük üretimde yeni bir rekora imza atılmıştır. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz 2000’li yıllarda 34 milyar kilowatt saat (kWh) seviyesinde iken, 2019 yılında 4 katına çıkarak 133 milyar kWh olarak kaydedilmiştir. 2020 yılı ilk 9 ayında yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik enerjisini kaynak bazında incelersek yaklaşık olarak toplam elektrik üretimindeki hidroelektriğin payı yüzde 29, rüzgârın payı yüzde 8, güneşin payı yüzde 4, jeotermalin payı yüzde 3 ve biyokütlenin payı yüzde 2 olarak gerçekleşmiştir."

'ERTUĞRUL GAZİ YIL SONUNDA ÜLKEMİZDE OLACAK'

Bakan Dönmez, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve diğer potansiyel kaynaklardan sürdürülebilir şekilde doğal gaz temin edilmesi çalışmalarının artarak devam ettiğini kaydederek, doğal gaz tüketiminin 45 milyar metreküp seviyesini aştığını bildirdi. Bakan Dönmez, doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinin artırılması çalışmaları kapsamında, teknik ve ekonomik olarak doğal gaz arzı sağlanabilecek 109 yerleşim yerinin bir plan çerçevesinde doğal gaz arzına hazır hale getirilmesi için çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Dönmez, "Güney Gaz Koridoru’nun Avrupa ayağını oluşturan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin işletmeye alınmasının akabinde yıllık 10 milyar metreküp Azerbaycan gazının Avrupa’ya arz edilmesine başlanacak. Rusya Federasyonu’ndan başlayarak Türkiye’nin alım terminaline ve devamında ülkemiz üzerinden Bulgaristan sınırına kadar uzanan her biri yıllık 15,75 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşan TürkAkım doğal gaz boru hatlarından biri ülkemize diğeri ise Avrupa’ya doğal gaz arzı sağlayacaktır. İzmir Aliağa’da ve Hatay Dörtyol’da devreye alınan Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) terminallerinin ardından, Saros Körfezinde ülkemizin üçüncü FSRU tesisini devreye alma çalışmalarımız devam etmekte olup, 170 bin 6 metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni FSRU gemisi 'Ertuğrul Gazi' ise yıl sonunda ülkemizde olacaktır" diye konuştu.

'KARADENİZ GAZINI 2023'TE KULLANIMA SUNACAĞIZ'

Bakan Dönmez, 2020 yılı ilk 9 ayında 3'ü denizde 73'ü karada olmak üzere 76 adet arama, üretim ve tespit kuyusu açıldığına, yaklaşık 186 bin metre sondaj yapıldığına vurgu yaparak, "Doğu Akdeniz havzasında uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımız kapsamında deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak hakça ve adil biçimde belirlenerek, kıta sahanlığımızdaki egemenlik haklarımızın korunması ve Kıbrıs Türklerinin adanın eşit ortağı olarak, hidrokarbon kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının garanti altına alınması için meşru haklarımızdan taviz verilmeden bu bölgeyle birlikte Karadeniz’de de arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir. Karadeniz’in Sakarya havzasında toplamda yaklaşık 40 kuyu açacak ve cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 yılında bu gazı karaya taşıyıp, doğal gaz iletim sistemimize bağlayarak vatandaşımızın kullanımına sunacağız. Mevcut tüketim miktarına bakıldığında bu keşfin, piyasa ihtiyacının önemli bir miktarını karşılaması öngörülmektedir" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Dönmez, dünyada elektrik üretiminde önemli oranda kullanılan nükleer enerjiye ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizin enerji ithalatını azaltmak ve artan elektrik enerjisi talebini karşılayarak enerji arzında güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla önemli bir alternatif kaynak olan nükleer enerjiyi, arz kaynaklarımız arasına dâhil ederek kaynak çeşitliliğinin sağlanması konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesi için 23 Temmuz 2020 tarihinde sınırlı çalışma izni alınmış ve dördüncü ünite için yapılan inşaat lisansı başvurusu 3 Temmuz 2020 tarihinde uygun bulunmuştur. Hedefimiz cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesini devreye alarak diğer ünitelerin de birer yıl arayla 2026 yılı sonuna kadar işletmeye alınmasıdır. Ayrıca bu çerçevede Rusya’da nükleer enerji alanında 102 lisans ve 47 yüksek lisans öğrencimiz eğitimine devam etmekte olup, mezun olarak yurda dönen 143 öğrencimiz ise projede çalışmaya başlamıştır."

'BOREL AR-GE'SİNİ YAPAN ARKADAŞIMIZ COVID-19'A YAKALANDI'

Bakan Dönmez, Türkiye'nin dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olduğunu bildirerek, "Bor mineralinin uluslararası alanda da pazar bulması noktasında bugün dünya bor pazarının yüzde 56’sına hâkim konuma gelen Eti Maden, dünya bor sektörünün lideri olarak küresel bir markaya dönüşmüştür. Bor madenciliğinden bor kimyasalları üretimine geçiş yaparak başlattığımız değişim sürecini, ileri teknoloji bor ürünlerine geçiş ve katma değeri yüksek stratejik bir yapıya tırmanışla taçlandırıyoruz. Bu doğrultuda, milli savunma ve yurt dışı piyasası açısından son derece önemli olan bor karbür üretim tesisini çok kısa bir süre içinde devreye almış olacağız. Ayrıca, Covid-19 salgını sürecinde bor katkılı hijyen ürünü olan el dezenfektanı BOREL ile ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM’ın Ar-Ge süreci tamamlanarak seri üretimine geçilmiştir. Bu Ar-Ge'yi yapan arkadaşımız Covid-19'a yakalanmış durumda. Kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi.