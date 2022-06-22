“Yılın Girişimi Ödülünü Shantigo Karavan Aldı”

HABER: DİNÇER KARACALAR



Yurt içi ve yurt dışından Shantigo Karavan markasına yoğun ilgi olduğunu belirten Irmak, karavan işine nasıl girdiklerine dair şöyle konuştu: “İlk yerimiz olan ofisimizde karavan kiralama hizmeti vererek başladık. Ancak kiraladığımız karavanlarda çok sorunlar yaşadık. Biz de hızlıca AR-GE çalışması başlatarak kendi yerli ve milli karavanımızı üretmeye karar verdik. İstanbul’da ufak bir atölye tuttuk.”



“Karavan SG4 Modeli Patentli Tasarımlara Sahip”

Daha sonra İngiltere, Londra ve Köln’de AR-GE ofisleri kurduk. 10 ay içerisinde karavan üretimi ile ilgili tüm bilgileri topladık. Shantigo 2020 yılında kuruldu, kiralama olarak başladığımız macerada bir sene içerisinde şu an karavan üretimi yapan bir fabrikaya geçmiş durumdayız. İlk kurduğumuz atölye yaklaşık 200 metre kare bir alandaydı toplamda, yani ilk 200 metre kareden başlayıp daha sonra yan yana 2 dükkân daha tutmuştuk, aslında 400 metrekare bir alanda AR-GE yapıyorduk. Şu an ise 2 bin metrekare kapalı alanda hizmet veriyoruz. Ve Türkiye’de bant sistemi ile karavan üretimi girişiminde bulunan tek firmayız. Ayrıca ürettiğimiz SG 4 karavanları içerisinde kendimize özgü otuzdan fazla patentli ürünümüz vardır. Firma olarak iki yüzden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz.”



“Yılın Girişimi Ödülü’nü Shantigo Karavan Kazandı”

Global pazarda da büyük oyuncu olmak istediklerini belirten Irmak, “Kısa süre içerisinde Avrupa’dan büyük oyuncuların yer aldığı bir yarışmada kazandığımız özel tasarım ödülü motivasyonumuzu çok yükseltti. Bu ödül, büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz yolunda doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Sonrasında kazandığımız Girişimci İşadamları Vakfı ‘Yılın Girişimi Ödülü 2021’ başarımızı daha da perçinlemiş oldu. Kısa süre içerisinde yakaladığımız ivmeyi görüp bu şekilde takdir eden değerli jüri üyelerine bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Kazandığımız bu değerli ödüller yeni ödüller için bizi heyecanlandırıyor.” dedi.