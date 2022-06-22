Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.571,90
ALTIN
1.028,09
DOLAR
17,36
STERLİN
21,30
EURO
18,32
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Dokuz Eylül Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 40...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Yılın Girişimi Ödülünü Shantigo Karavan Aldı”

Pandemi ve sonrasında seyahat alışkanlıklarının bireyselleşmesiyle kiralama ve üretim alanlarında çok hızlı büyüyen karavan sektörü, ulusal pazarımızda yüzde yüz yerli markasını da çıkardı. Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli karavan üreticisi olan Shantigo Karavan’ın Kurucu Ortağı Tarık Irmak, kurucu ortağı Berkan Ülker ile birlikte üç yıllık çalışmanın ardından Türkiye’nin ilk yerli karavanı markasını yaratmayı başardılar.

22 Haziran 2022 Çarşamba 15:27
“Yılın Girişimi Ödülünü Shantigo Karavan Aldı”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yurt içi ve yurt dışından Shantigo Karavan markasına yoğun ilgi olduğunu belirten Irmak, karavan işine nasıl girdiklerine dair şöyle konuştu: “İlk yerimiz olan ofisimizde karavan kiralama hizmeti vererek başladık. Ancak kiraladığımız karavanlarda çok sorunlar yaşadık. Biz de hızlıca AR-GE çalışması başlatarak kendi yerli ve milli karavanımızı üretmeye karar verdik. İstanbul’da ufak bir atölye tuttuk.”

“Karavan SG4 Modeli Patentli Tasarımlara Sahip”

Daha sonra İngiltere, Londra ve Köln’de AR-GE ofisleri kurduk. 10 ay içerisinde karavan üretimi ile ilgili tüm bilgileri topladık. Shantigo 2020 yılında kuruldu, kiralama olarak başladığımız macerada bir sene içerisinde şu an karavan üretimi yapan bir fabrikaya geçmiş durumdayız. İlk kurduğumuz atölye yaklaşık 200 metre kare bir alandaydı toplamda, yani ilk 200 metre kareden başlayıp daha sonra yan yana 2 dükkân daha tutmuştuk, aslında 400 metrekare bir alanda AR-GE yapıyorduk. Şu an ise 2 bin metrekare kapalı alanda hizmet veriyoruz. Ve Türkiye’de bant sistemi ile karavan üretimi girişiminde bulunan tek firmayız. Ayrıca ürettiğimiz SG 4 karavanları içerisinde kendimize özgü otuzdan fazla patentli ürünümüz vardır. Firma olarak iki yüzden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz.”

“Yılın Girişimi Ödülü’nü Shantigo Karavan Kazandı”

Global pazarda da büyük oyuncu olmak istediklerini belirten Irmak, “Kısa süre içerisinde Avrupa’dan büyük oyuncuların yer aldığı bir yarışmada kazandığımız özel tasarım ödülü motivasyonumuzu çok yükseltti. Bu ödül, büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz yolunda doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Sonrasında kazandığımız Girişimci İşadamları Vakfı ‘Yılın Girişimi Ödülü 2021’ başarımızı daha da perçinlemiş oldu. Kısa süre içerisinde yakaladığımız ivmeyi görüp bu şekilde takdir eden değerli jüri üyelerine bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Kazandığımız bu değerli ödüller yeni ödüller için bizi heyecanlandırıyor.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Shantigo Karavan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti
15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti
Mandalina ihracatı yarım milyar dolara koşuyor
Mandalina ihracatı yarım milyar dolara koşuyor
Bireysel krediler nisanda yüzde 26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı
Bireysel krediler nisanda yüzde 26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı
Küresel baharat ve çeşni pazarı 43 milyar dolara koşuyor
Küresel baharat ve çeşni pazarı 43 milyar dolara koşuyor
"Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik"
"Milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik"
Ekonomist Prof. Dr. Öngel’den asgari ücret tahmini: 5500 TL’yi geçebilir
Ekonomist Prof. Dr. Öngel’den asgari ücret tahmini: 5500 TL’yi geçebilir
Bakan Kirişci: Destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz
Bakan Kirişci: Destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz
Bakan Dönmez: Elektrikli araçlar için 1 milyar dolarlık bütçe ayırıyoruz
Bakan Dönmez: Elektrikli araçlar için 1 milyar dolarlık bütçe ayırıyoruz
Bakan Muş: Bu yıl ihracat hedefimiz 250 milyar dolar
Bakan Muş: Bu yıl ihracat hedefimiz 250 milyar dolar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi