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Yılın başından bu yana 552,2 milyar TL ihtiyaç kredisi kullanıldı

16 Ağustos 2022 Salı 10:22
Yılın başından bu yana 552,2 milyar TL ihtiyaç kredisi kullanıldı

İSTANBUL - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 9 Haziran tarihli duyurusuyla düzenleme getirdiği kredi vadeleri ve asgari ödeme tutarları, kredi taleplerini bir hafta için hafifletse de, tüketici kredisi büyümesi yaz başından bu yana devam etti. BDDK’nın son verilerine göre yılın başından bu yana 552,2 milyar ihtiyaç kredisi kullanıldı.


 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 9 Haziran’da yayımladığı basın açıklamasıyla tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlarında değişikliğe gitti. 50 - 100 bin TL arası kredilerde 24 ay, 100 bin TL ve üzeri kredilerde 12 ay olarak belirlenen vadelerin yanı sıra, asgari ödeme tutarları da değişti. BDDK’nın bu hamlesinin ardından tüketici kredileri 4 ay sonra bir ilki gerçekleştirerek 8 Temmuz haftasında yavaşlama belirtisi gösterse de, 2022’nin ilk yarısına ilişkin verilerde tüketici kredilerinin büyümesini sürdürdüğü görüldü. Buna göre 5 Ağustos itibarıyla toplam tutarı 929,7 milyar TL’ye yükselen tüketici kredilerinin içinde çoğunluğu 552,2 milyar TL değerle ihtiyaç kredileri oluşturdu.


 

“YAZ BAŞINDAN BU YANA 5,39 MİLYAR TL İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANILDI”


 

Verileri değerlendiren Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, “BDDK verilerine göre vade ve asgari ödeme tutarlarındaki değişimlere ve yükselen faiz oranlarına rağmen yaz başından bu yana 5,39 milyar TL ihtiyaç kredisi kullanıldığı görülüyor. Aynı dönemde takibe düşen ihtiyaç kredilerinde de haftalık bazda yükselişler göze çarpıyor. Bu noktada, bankalara borçlanmayı düşünen tüketicilerin ihtiyaç kredisi ile nakit avansın farklarını ve avantajlarını bilmeleri, ihtiyaçlarına en uygun çözümü tercih edebilmeleri açısından önem arz ediyor” dedi.


 

KISA VADELİ VE DÜŞÜK TUTARLI İHTİYAÇLAR İÇİN NAKİT AVANS ÖNERİLİYOR


 

İhtiyaç kredilerinde artan faizler, kullanıcıları farklı seçeneklere de yönlendirdi. Kredi kartı üzerinden taksitli olarak nakit çekimi şeklinde tanımlanabilen nakit avansın bu seçeneklerden biri olduğuna ve 12 ay vadeyle kullanılabildiğine dikkat çeken Atilla, “İhtiyaç kredilerinde miktara göre 36 ay vadeye kadar çıkılabilse de küçük bir hesap yapıldığında iki seçenek arasındaki farklar anlaşılabiliyor. Merkez Bankası tarafından aylık olarak açıklanan nakit avans faiz oranlarına göre Ağustos 2022 için belirlenen faiz oranı yüzde 1,80 oldu. İhtiyaç kredilerinde ise bu oran, bankadan bankaya ve tüketicinin kredi notuna göre değişmesine rağmen, yüzde 1,95’ten başlıyor. Bu noktada 10 bin TL nakit ihtiyacı için nakit avansı seçen bir tüketici, aylık 955 TL taksit tutarıyla 12 ayın sonunda toplamda 11 bin 460 TL ödüyor. Aynı tutar ve vadede ihtiyaç kredisi kullanılması durumunda ise, mevcut en düşük faiz oranıyla aylık taksit tutarı 965 TL olurken, toplam geri ödemenin 11bin 635 TL olacağı tahmin edilebiliyor. Bu tutar, tüketici kredilerinde zorunlu tutulan hayat sigortası masrafını içermiyor. Bu açıdan kısa vadeli ve düşük tutarlı ihtiyaçlar için nakit avans daha avantajlı görünüyor” diye konuştu.


 

“DAHA BÜYÜK TUTARLAR İÇİN İHTİYAÇ KREDİSİ TERCİH EDİLEBİLİR”


 

10 bin TL gibi daha kısa vadede, daha düşük taksitlerle ödenebilecek miktarlar için kredi sürecine girmeden, bankaya uğramadan, yalnızca ATM üzerinden nakit avans kullanmanın daha cazip sayılabileceğini belirten Orhun Çağlar Atilla, şunları söyledi:


 

 “Kredi kartı ve nakit avans limitlerinin yeterli olmadığı durumda ihtiyaç kredileri tercih edilebiliyor. Kullanılacak alana göre farklı bankaların farklı ihtiyaç kredisi çeşitlerinden yararlanabilen tüketiciler, güncel faiz oranlarıyla ortalama taksit tutarlarını Hesapkurdu.com üzerinde yer alan araç üzerinden hesaplayabiliyor. Aynı durum, nakit avans için de geçerli. Öte yandan Hesapkurdu.com’a kayıt olan tüketiciler, bankaların platformumuza özel sunduğu avantajlı faiz oranlarından ve vade seçeneklerinden yararlanabiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç KredisiBddk
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