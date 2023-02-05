YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti

Ankara

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 2003'ten bugüne kadar demir yoluna yapılan yatırımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti.

2003'ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarına önemli miktarda yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızı YHT ile buluşturduk, ana hatları modernize ettik, elektrikli ve sinyalli hale getirerek kapasitesini artırdık. Bunun sonucunda da yolcu ve yük taşımacılığında rekor üzerine rekorlar kırdık. Milletimiz, yatırımlarla ekonomik, konforlu ve hızlı seyahat edebildiği konvansiyonel, yüksek hızlı ve kent içi trenleri çok sevdi." değerlendirmesinde bulundu.

"12 milyon 723 bin vatandaşımız bölgesel trenleri tercih etti"

Karaismailoğlu, Türkiye'de ilk yüksek hızlı tren seferinin 2009'da yapıldığını anımsatarak, bu trenlerde yolcu sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.

YHT'lerle seyahat edenlerin sayısının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 114 artarak 9 milyon 363 bini aştığını bildiren Karaismailoğlu, "Günde ortalama 30 bin yolcunun kullandığı YHT'lerde, 28 Ekim'de günlük 35 bin 792 yolcu sayısı ile rekor kırdık. Ana hatlarda seyahat eden yolcu sayısı da aynı dönemde yüzde 327 artışla 4 milyon 326 bine yükseldi. Bölgesel trenlerde de artış oranı yüzde 174,5 oldu. Geçen yıl bölgesel trenlerde 12 milyon 723 bin vatandaşımız yolculuk yaptı." ifadelerini kullandı.

Kent içinde konforlu ve hızlı ulaşım

Karaismailoğlu, Marmaray, İzban, Başkentray ve Gaziray ile kent içinde konforlu ve hızlı seyahat imkanı sağlandığının altını çizerek, kent içi raylı sistemlerle trafiğin rahatlatıldığını ve çevre dostu sistemlerle hava kirliliğinin önlendiğini belirtti.

Yüz yıllık rüya ve bu asra damga vuran en önemli projelerden olan Marmaray'ın, İstanbul'un ulaşım haritasının en önemli parçası olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Metro, metrobüs gibi bağlantılarıyla neredeyse tüm İstanbul’a hizmet veren Marmaray'da 17 Aralık 2022 tarihinde 687 binden fazla yolcu ile rekor kırıldı. Marmaray'da geçen yıl yolcu sayısı yüzde 65 artarak 191 milyona dayandı. Açılışından bu yana ise 822 milyon yolcumuzu Marmaray'da ağırladık. İzmir'i bir uçtan bir uca bağlayan İzban'ın hat uzunluğu 136 kilometre. 2022 yılında İzban'da taşınan yolcu sayısı yüzde 52,8 artışla 84 milyon 893 bine çıktı. Başkentray da Ankara'nın ulaşımına nefes aldırıyor. Başkentray'ın da yolcu sayısı yüzde 78 artarak 19 milyonu geçti. Gaziantep'te de Kasım ayında Gaziray'ı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete sunduk. Gaziantepliler, ulaşımını rahatlatan Gaziray'ı çok sevdi. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında Gaziray'da 527 bin 325 vatandaşımız seyahat etti."

Karaismailoğlu, şehir içi ve şehirler arasında demir yolunu tercih eden vatandaşların günden güne artış gösterdiğinin altını çizerek, 2021'de şehir içi ve şehirler arasında toplam 191 milyon 585 bin yolcunun demir yolu ulaşımını tercih ettiğini, bunun 2022'de yüzde 67,7 artışla 321 milyon 285 bine ulaştığını bildirdi.