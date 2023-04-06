Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.956,80
ALTIN
1.248,99
DOLAR
19,26
STERLİN
24,13
EURO
21,11
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeşil sahaların devleri, ilk çeyrekte hisse senedi piyasalarında iç açıcı bir performans sergilemedi

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, bu yılın ilk çeyreğinde hisse senedi piyasalarında iç açıcı bir performans sergilemedi.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:09
6 Okunma
Yeşil sahaların devleri, ilk çeyrekte hisse senedi piyasalarında iç açıcı bir performans sergilemedi
İstanbul

Özellikle küresel pay piyasalarındaki çalkantılar borsaların performansını etkilerken, önde gelen futbol kulüplerinin de hisselerinde dalgalanmalar görüldü. Kulüplerin lig performansları da genel olarak hisse senedi performanslarına yansıdı.

İngiliz ekibi Manchester United, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 5,1 kaybettirdi. Manchester United, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışında geride bulunuyor.

Liverpool, geçen ay Manchester United'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza atmıştı. İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Manchester United 4. sıraya geriledi.

Benfica da Portekiz 1. Futbol Ligi'nde zirvede bulunmasına karşın bu performansını hisse senedi piyasalarına yansıtamadı. Benfica'nın hisseleri, ilk çeyrekte yüzde 3,1 değer kaybetti.

Juventus, hem yeşil sahalarda hem hisse senedi piyasalarında kaybettirdi

İtalyan ekibi Juventus da yeşil sahalarda taraftarını, hisse senedi piyasalarında da yatırımcısını üzdü. Juventus'un hisseleri, ilk çeyrekte yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) zirveden çok uzakta bulunuyor. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle Juventus'a 20 Ocak'ta 15 puan silme cezası vermişti. Juventus, cezayı temyize götürerek karara itiraz etmişti.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma kapsamında, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Söz konusu dönemde siyah-beyazlı kulüpte yer alan yöneticiler ve futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma kapsamında bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında, özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Olimpik Lyon'un hisseleri de ilk çeyrekte yüzde 0,3 değer kaybetti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Lyon'un hisseleri de ilk çeyrekte yüzde 0,3 düştü.

Serie A'da Napoli'nin ardından 2. sırada zirve mücadelesi veren İtalyan ekibi Lazio'nun hisseleri, Ocak-Mart 2023'te yüzde 2,4 arttı.

Bundesliga'da zirveyi Bayern Münih'e kaptırmasına karşın liderlik mücadelesine devam eden Borussia Dortmund, ilk çeyrekte yatırımcısına yüzde 0,4 kazandırdı.

Söz konusu dönemde Hollanda ekibi Ajax'ın hisseleri de yüzde 2,3 değer kazandı. Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolkulüpleriHissesenedipiyasaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pamukkale yılın ilk çeyreğinde 229 bin 897 ziyaretçi ağırladı
Pamukkale yılın ilk çeyreğinde 229 bin 897 ziyaretçi ağırladı
Çiftçi ve hayvan yetiştiricileri 7 bin 200 günde emekli olmayı talep ediyor
Çiftçi ve hayvan yetiştiricileri 7 bin 200 günde emekli olmayı talep ediyor
Togg aracı üzerinden dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama
Togg aracı üzerinden dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama
İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
TOBB'un martta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 27,6 arttı
TOBB'un martta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 27,6 arttı
Türk müteahhitlik sektörü yılın ilk çeyreğinde yurt dışında 4,1 milyar dolarlık iş üstlendi
Türk müteahhitlik sektörü yılın ilk çeyreğinde yurt dışında 4,1 milyar dolarlık iş üstlendi
Sanayi bünyesindeki 4 sektör ihracatta rekora koştu
Sanayi bünyesindeki 4 sektör ihracatta rekora koştu
TCMB'den bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat
TCMB'den bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat
Brent petrolün varil fiyatı 84,56 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 84,56 dolar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi