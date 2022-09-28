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Yerli şeker pancarı tohumunda hedef ihracat

28 Eylül 2022 Çarşamba 13:35
Yerli şeker pancarı tohumunda hedef ihracat

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı iştiraki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), 20 yıllık çalışmanın ardından Türkiye için kritik öneme sahip ve üretimi olmadığı için ithal edilen yerli şekerpancarı tohumu geliştirdi. İlk tescil aşaması tamamlanan tohum, 2023 yılında yapılacak ikinci ekimin ardından ikinci tescilinin de tamamlanması ile Türkiye'de dağıtımı yapılacak. Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin, "Bu tohum artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Kendi kaynaklarımız ile ürettiğimizde artık dışarıya ihtiyaç duymadığımız gibi birçok ülkeye de genleri sağlam olan pancar tohumumuzu ihraç edeceğiz" dedi.

Türkşeker A.Ş. Şeker Enstitüsü tarafından 20 yıllık çalışmanın ardından 'Türkşeker 2023' ve 'Türkşeker 2053' adlarında 2 çeşit yerli tohum geliştirildi. Geliştirilen 2 şeker pancarı tohumu çeşidinin ticarete girmesi için 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu çerçevesinde 28 Ocak'ta Milli Çeşit Listesi'ne kayıtları yapılarak, üretim izinleri alındı. Türkiye'de üretimi olmadığı için yurt dışından ithal edilen pancar tohumunun yerli olarak geliştirilme çalışmaları kapsamında ilk tescil aşaması tamamlandı. Üretim izni alınan çeşitlerin farklılık, yeknesaklık, durulmuşluk testleri devam ederken, 2023 yılında yapılacak ikinci ekim ile 2024 yılında tescil aşaması tamamlanarak Türkiye'de kullanımına başlanacak. Hayvan yemi, şeker, pancar posası, plastik, elektrik, biyo etanol, etil alkol, kağıt, gübre, ilaç, kozmetik sanayi, sirke, hamur mayası, inşaat harçları üretiminde kullanılan şekerpancarının tohumunun yerli ve milli imkanlarla geliştirildiği laboratuvarları DHA görüntüledi. 

'100 YILLIK BİR HAYAL'

Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin, şekerpancarı tohumu üretiminin 100 yıllık bir hayal olduğunu belirterek, "100 yıl boyunca süren bir hikaye son 20 yılda hızlandı. Ama son 2 yılda bakanımızın da tarımcı olması nedeniyle daha hızlı bir ivme kazandı. Bugün geldiğimiz noktada birinci tescil aşamasını tamamlamış bulunuyoruz. Bu tohum artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Savaşta gördüğümüz üzere doğal bir kaynağınız yoksa bazı şeyler ile karşılaşılabiliyor. Pancar bu anlamda çok kritik bir ürün. Biz çok ürünü kapılarımız kapansa bile üretip, yaşayabiliriz. Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Konya ve yurdun değişik yerlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde tescil aşamasının birinci kısmı bitti. Önümüzdeki 2023'ün başlarında ikinci ekimler yapılacak, onların da tescil aşaması tamamlanınca 2024 yılında ülkemize artık kendi tohumumuzu vereceğimizi umut ediyoruz" dedi.

İTHALATTAN İHRACATA

Şahin, tarım ve gıdanın milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek, "Artık tarım ve gıda milli güvenlik meselesi haline geldi. Bundan dolayı kendi tohumumuzu üretmemiz ekonomik değerin üzerinde daha çok manevi değere sahip, çok daha kritik öneme sahip. Ciddi anlamda biz döviz kaynağını Avrupa ülkelerine aktarıyoruz. Dünyanın en çok pancardan şeker üreten 5'inci ülkesiyiz, Avrupa'nın da 4'üncü ülkesiyiz. Bugün kullandığımız tohumları 150-200 yıllık Avrupa kökenli tohum şirketlerinden üretiyoruz. Kendi kaynaklarımız ile ürettiğimizde artık onlara ihtiyaç duymadığımız gibi birçok ülkeye de kendi ünümüzü ve genleri sağlam olan pancar tohumumuzu ihraç edeceğiz diye düşünüyoruz. Kritik bir ürün. Pancar çok kıymetli bir bitki, hiç bir artığı yok. İçinden etil alkol üretiyoruz, küspesi hayvan yeminde kullanılıyor, mayanın ham maddesini üretiyoruz. Bu anlamda pancar ve şeker üretimi çok kritik bir ürün. 2 yıl içerisinde inşallah tüm Türkiye'ye yayıyor olacağız" diye konuştu.

'ŞEKER FİYATINDA YÜKSELME OLMAYACAK'

Şahin, bu yıl şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olarak belirlenmesine ilişkin, "Son 2 yıldır savaştan kaynaklı dünyada şeker krizi ortaya çıktı. Ama geldiğimiz noktada dünyada 180 milyon tonun üzerinde şeker üretimi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin şirketi olarak Türkiye'nin ihtiyacı olan şekeri biz üretiyoruz. Bu yıl da verimimiz çok yüksek. Bakanımız çok güzel bir fiyat açıkladı. Bundan da tedirgin olunmasın; şeker fiyatında yükselme olmayacak, verimimiz iyi, elimizde yeterince şeker var" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli şeker Pancarı TohumuIhracat
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