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Yerli rüzgar türbinleri iki yıl sonra elektrik üretmeye başlayacak

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: "Yüzde 70 yerlilikle rüzgar türbini üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için Ankara, İzmir ve İstanbul'da fabrika kuracağız. İki yıl sonra ilk türbinleri kurmayı planlıyoruz." dedi.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:11
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Yerli rüzgar türbinleri iki yıl sonra elektrik üretmeye başlayacak
Ankara

Kalyoncu, yaptığı açıklamada, güneş paneli üretiminde yakaladıkları yüksek standart ve kaliteyi rüzgar türbinleri için de hedeflediklerini söyledi.

Güneş panelinde yüzde 85 yerlilikle panel üretildiğini, yerli mühendisler ve yeni teknolojilerle ürün ortaya koyulduğunu ifade eden Kalyoncu, "Rüzgarda da bunu başarabilir miyiz diye çok uğraştık. Aselsan'dan önce yabancı firmalarla görüştük burada üretim yapabilir miyiz diye. Almanlarla, Çinlilerle, Siemens ile görüştük. En son geldiğimiz noktada Aselsan ile birlikte rüzgar türbini üretmeye karar verdik." diye konuştu.

Kalyoncu, rüzgar türbininin tek parçadan oluşmadığını birçok parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu ve Türkiye'de altyapının yerli rüzgar türbini üretimi için uygun olduğunu aktardı.

Aselsan ile yapacakları anlaşmada türbinin şanzıman kısmı üzerinde işbirliği yapılacağının altını çizen Kalyoncu, şöyle konuştu:

"Aselsan ile ön anlaşmamızı yaptık. Bu hafta veya gelecek hafta imzayı atacağız. Artık yerli güneş paneli gibi yerli rüzgar türbinimiz de olacak. Yüzde 70 yerlilikle rüzgar türbini üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için Ankara, İzmir ve İstanbul'da fabrika kuracağız. İki yıl sonra ilk türbinleri kurmayı planlıyoruz. Tüm ekipmanları Türkiye’de yapacağız. Çeşitli yerlerde fabrika kuracağız. Şanzımanı, türbin kanadı, direği hepsi farklı yerlerde üretilecek. Aselsan ile ana motor şanzıman noktasında anlaşmamız var. Diğer tüm kısımları kendimiz yapacağız."

"Türbin şanzıman fabrikası Ankara'da olacak"

Kalyoncu, türbin kapasitesi olarak panelde yakaladıkları dünya standardını devam ettireceklerini, türbin kapasitesinin 5 megavatın üzerinde olacağını söyledi.

Fabrika için seçilen şehirlerde rüzgar ekipman üretimi için altyapı olanaklarının gelişmiş olduğuna işaret eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Ankara şanzıman üretimi, İstanbul ve İzmir diğer parçaların üretimi açısından öne çıkan şehirler. Aselsan'ın mühendislik alanında çok başarılı olduğunu biliyoruz. Rüzgar türbininin şanzımanı helikopter şanzımanına benziyor. Aselsan bu konuda oldukça başarılı. Bundan faydalanacağız. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) rüzgar ihalesinin tamamlanmasına 4 yıl var ancak biz 2 yılda türbini kurmayı planlıyoruz. Türbinlerimizi YEKA kapsamında ilk olarak Edirne'de daha sonra Kırklareli, Eskişehir, Sivas bölgelerinde yapılacak 1000 megavat kurulu güce sahip santrallerde kullanacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
YerlirüzgartürbinleriElektriküretimi
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