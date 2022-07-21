Yerli ihracatçıların global çözümü

İSTANBUL (DHA)

Küreseldeki lojistik ve tedarik kırılmalarına rağmen Türkiye ihracatı gün geçtikçe ivme kazanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın verileri 2022 Ocak ila Haziran dönemindeki ihracatın 126 milyar dolara yaklaştığına işaret ederken, ihracatçı şirketler yurt dışındaki alacaklarını kolayca tahsil etmenin yollarını arıyor. Inkasso sistemiyle alacaklı ve borçlu firma arasında arabuluculuk hizmeti sunuluyor.

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler, iş dünyasının pandemiden bu yana yaşadığı problemleri tetiklemeye devam ediyor. Bu sorunlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan lojistik ve tedarik kırılmalarına rağmen, Türkiye’nin ihracatı her geçen gün artıyor. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, 2022 Ocak ila Haziran dönemindeki ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydederek yaklaşık 126 milyar dolara ulaştığına işaret ediyor. İhracat rakamları yükselişini sürdürürken, yurt dışındaki şirketlerden alacaklarını tahsil edemeyen birçok yerli ihracatçı ise alternatif çözüm yolları arıyor.

Rusya - Ukrayna savaşıyla mevcut endişelerin daha da arttığına ve işlerinin tehlikeye girdiğini düşünen şirket sayısının yükseldiğine dikkat çeken Antroya Danışmanlık ve Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Alper Kesriklioğlu, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“İş dünyasında pandemiyle birlikte başlayan problemler, küresel ekonomideki değişimler, hammadde ve ara mal ithalatıyla üretim gerçekleştiren başta yerli şirketler olmak üzere, globaldeki birçok şirketin maliyetlerini artırıyor. Fakat makro düzeydeki finansal zorluklarla mücadele eden yerli ihracatçıların sorunları, üretim safhasıyla sınırlı kalmıyor. Yurt dışı alacaklarını tahsil etmek için mücadele etmeleri gerekiyor. Biz de Inkasso sistemiyle alacaklı ve borçlu firma arasında arabuluculuk görevi üstlenerek şirketlerimizin takip ve tahsilat süreçlerini en doğru şekilde yürütmesini sağlıyoruz.”