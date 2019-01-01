Yeni yılın ilk gününde en büyük 10’dan yalnızca ikisi arttı

(DHA)

2018 yılını düşüşle bitiren kripto para birimleri piyasaları, yeni yılda da gerilemeye devam ederken piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yalnızca ikisi yükseldi.

Aralık 2017’de Bitcoin’in 20 bin dolar, piyasa hacminin de 800 milyar dolar düzeylerine yükselmesinin ardından dünya genelinde oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanan kipto para birimleri piyasalarında, 2018 yılı boyunca söz konusu yaygınlaşmanın getirdiği etkenlerle yıl boyu dalgalanmalar görüldü. Kripto para birimleri ve blockchain teknolojisinin olumlu ve olumsuz getirileri çeşitli kurum ve kişilerin gündeminde yer alırken, ABD Menkul Kıymetler Borsası’nın (SEC) kararları, çeşitli ülkelerin uygulamaya koyduğu düzenlemeler ve olumsuz öngörüler sonrasında piyasada başlayan ayı piyasası, 2018’in son gününe kadar devam etti.



Piyasadaki düşüş eğilimi yeni yılda da, Fortune 500 yazılım geliştiricisi Bryce Weiner’in “Bitcoin’in bir çöp ağı” olduğu açıklamalarının ardından devam etti. Weiner, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Bitcoin bir çöp ağıdır. Yıllarda kötü mühendislik ve etik gecikmenin bir örneği oldu. Hiçbir zaman küresel rezerv para birimi olmayı hak etmedi. Bitcoin hakkındaki tek demokratik şey, kaynak kodunu çatallayabiliyor (fork) ve yeniden oluşturabiliyor olmamız.”



ABD’li ekonomist Nouriel Roubini’nin 31 Aralık’ta resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin’in piyasaya sürüldüğünden beri yüzde 82 değer kaybettiğine ilişkin paylaşımının ardından yeni yılın ilk gününde piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.61 düşüşle 3,760 dolara geriledi ve 65 milyar 504 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.7’sini oluşturdu.



Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.30 ve yüzde 6.89 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve Bitcoin SV yükselirken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise 72’si geriledi. Düşüş eğilimine yüzde 19.80 ile 64’üncü sıradaki Aurora öncülük ederken, artan 28 kripto para biriminden ise yüzde 1.518,99 ile en çok 41’inci sıradaki Paragon arttı.



Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 127 milyar 28 milyon dolara çekildi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 552 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):



1.Bitcoin yüzde 1.61



2.Ripple yüzde 1.28



3. Etheruem yüzde 0.66



5.EOS yüzde 0.37



6.Stellar yüzde 1.58



7.Tether yüzde 0.41



8.Litecoin yüzde 1.33



10.TRON yüzde 1.24 düşerken



4.Bitcoin Cash yüzde 1.30



9.Bitcoin SV yüzde 6.89 arttı.

