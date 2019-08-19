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Yeni mezun mühendisler iş başı yaptı

BEDAŞ İnsan Kaynakları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Yarı Zamanlı Mühendislik Programı’ haziran ayında yeni mezunlarını verdi. Üniversitelerinde mühendislik öğrenimi gören 15 öğrenci BEDAŞ’ta işbaşı yaptı.

Yeni mezun mühendisler iş başı yaptı

BEDAŞ İnsan Kaynakları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Yarı Zamanlı Mühendislik Programı’ haziran ayında yeni mezunlarını verdi. Üniversitelerinde mühendislik öğrenimi gören 15 öğrenci BEDAŞ’ta işbaşı yaptı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:31
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Yeni mezun mühendisler iş başı yaptı

İSTANBUL - Elektrik dağıtım sektörüne nitelikli çalışan yetiştirmeyi hedefleyen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), ‘Yarı Zamanlı Mühendislik Programı’ ile yeni mezun mühendislere iş imkanı sunmayı amaçlıyor. BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde mühendislik öğrenimi gören 26 öğrencinin katıldığı Yarı Zamanlı Mühendislik Programı, haziran ayında bu yılki mezunlarını verdi. İşin teorik ve pratik kısmını altı ay boyunca öğrenen 26 öğrenciden 15’i program bitiminde BEDAŞ’ın çeşitli departmanlarında işe başladı.

Yeni mezun mühendis alımlarının neredeyse tamamını söz konusu program çerçevesinde gerçekleştiren BEDAŞ, geçen yıl da aynı programda başarılı olan 13 mühendisi bünyesine katmıştı. Bu yıl alınan 15 mühendis ile birlikte iki yılda söz konusu program sayesinde BEDAŞ’ta çalışmaya başlayan yeni mühendislerin sayısı 28’e ulaşmış oldu.

500’ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU GELDİ

BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün 2018-2019 eğitim döneminin başında kariyer portalları üzerinden başvurularını aldığı Yarı Zamanlı Mühendislik Programı’na çeşitli üniversitelerden 500’ün üzerinde başvuru geldi. Başvurulardan program kriterlerine uygun bulunan 80 öğrenci kurum değerleri ve yetkinliklerinin ölçümlenebileceği şekilde tasarlanan grup mülakatları, vaka çalışmaları ve birebir görüşmelerin ardından değerlendirme merkezine dâhil edildi. Yetkinlik bazlı seçilen ve ağırlıklı olarak elektrik mühendislerinden oluşan 26 öğrenci, kariyer gelişim yolları ve yetkinliklerine göre uygulamalı iş alanlarına yerleştirildi.

BİN 893 SAAT EĞİTİM ALDILAR

Altı ay süren çalışmanın ardından programı tamamlayan öğrencilerin teknik anlamda farkındalıklarını artırıp enerji sektörünü BEDAŞ bünyesinde deneyimleyebildiklerini ifade eden BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Gaye Küçükkaya, “Katılımcılar bu programa özel olarak tasarlanmış olan bin 893 saatlik sınıf içi, online ve teknik eğitim sahasında özel eğitimlere tabi tutuldu. Programda yer alan öğrenciler, bağlı oldukları yöneticileri ile birlikte BEDAŞ’ta deneyimledikleri konularla ilgili proje sunumlarını gerçekleştirerek haziran ayında bu süreci tamamlamış oldu. Böylece teoride bildiklerini pratikte uygulama imkanına sahip oldular” değerlendirmesinde bulundu.

“HER YIL DAHA FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞIYORUZ”

“Yarı Zamanlı Mühendislik Programı ile birlikte, BEDAŞ’ın çalışma prensibini benimseyecek, iş performansını en üst düzeye çıkaracak ve bunu sürdürülebilir kılacak yeni mezun arkadaşlara kariyer fırsatı sunuyoruz” diyen Küçükkaya sözlerine şöyle devam etti:

“Programa dâhil olan öğrenciler geliştirdiğimiz yerinde öğrenme metotlarıyla altı ay boyunca yöneticilerimizle birlikte hem profesyonel hayatı deneyimliyor hem öğrendiği teorik bilgileri pratiğe dökerek kariyer gelişimleri için önemli fırsatlar yakalıyor. Bu sırada performanslarını izleyerek sürekli geri bildirimlerle beslediğimiz öğrencilerimiz, programın son haftasında BEDAŞ’ın yönetim kadrosuna, çalıştığı alan ile ilgili hazırladığı projenin sunumunu gerçekleştiriyor. Bu yıl programa katılan öğrencilerimizden 15’i şu an BEDAŞ’ın çeşitli departmanlarında görevine başladı. Geçtiğimiz yıl da bu programdan kadromuza kazandırdığımız 13 mühendisimiz vardı. Yeni mezun mühendis alımlarımızın neredeyse tamamını bu program çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak yaptığımız bu ve buna benzer projeleri hayata geçirerek üniversitelerden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerimize her yıl daha fazla kariyer fırsatı sunmayı ve yakaladığımız bu sinerjiyi sürdürebilir kılmayı hedefliyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
MühendislerBEDAŞYarı Zamanlı Mühendislik Programı
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