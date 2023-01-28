Yeni Evim Konut Finansman Programı'nın 10 günlük bilançosu belli oldu

Ankara (AA)

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda 10 günlük bilanço ortaya çıktı.

Orta gelirli vatandaşların 81 ilde piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi amacıyla 16 Ocak'ta başlayan program kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarına 10 günde 8 bin 27 başvuru gerçekleştirildi.