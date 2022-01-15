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Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu sırrını anlattı! Cemil Kumaşçıoğlu: Başarı ekip işidir. 

Başarılı işletmeci ve yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu, sektöre kazandırdığı mekanların başarılı olmasındaki sırrı anlattı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 16:28
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Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu sırrını anlattı! Cemil Kumaşçıoğlu: Başarı ekip işidir. 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Limon Köyiçi ile Ankara’daki eğlence hayatına damga vuran Cemil Kumaşçıoğlu doğru bir ekip ile başarıya imza attığını belirtti.

Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu, “Müşterilerimiz kendilerini evinde gibi hissediyor. Lezzet ve eğleceyi birbiriyle buluşturduk. Tabii ki tek başıma yapmadım. Doğru ekip ile doğru proje buluştu. Başarı ekip işidir, tek kişilik başarı olmaz. Bir başarıyı ne yatırımcı ne yönetici üstlenebilir. Ekibim olmazsaydı bu noktalara gelemezdik.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.01.2022 16:35
Anahtar Kelimeler:
Cemil KumaşçıoğluLimon KöyiçiAnkara
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