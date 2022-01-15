Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu sırrını anlattı! Cemil Kumaşçıoğlu: Başarı ekip işidir. 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Limon Köyiçi ile Ankara’daki eğlence hayatına damga vuran Cemil Kumaşçıoğlu doğru bir ekip ile başarıya imza attığını belirtti.

Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu, “Müşterilerimiz kendilerini evinde gibi hissediyor. Lezzet ve eğleceyi birbiriyle buluşturduk. Tabii ki tek başıma yapmadım. Doğru ekip ile doğru proje buluştu. Başarı ekip işidir, tek kişilik başarı olmaz. Bir başarıyı ne yatırımcı ne yönetici üstlenebilir. Ekibim olmazsaydı bu noktalara gelemezdik.” dedi.