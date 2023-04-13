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Yatırım gurusu Mark Mobius'tan "Türk şirketlerine yatırıma devam" mesajı

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital'in Kurucusu Mark Mobius, gelişen piyasa şirketlerinin iyi performans sergilediğini belirterek, yatırım yapmak için Türk şirketlerine bakmaya devam edeceklerini söyledi.

13 Nisan 2023 Perşembe 12:44
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Yatırım gurusu Mark Mobius'tan "Türk şirketlerine yatırıma devam" mesajı

87 yaşındaki Mobius, gelişen ekonomilerin görünümüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel piyasaların son birkaç yıldır potansiyelin altında performans gösterdiğini, gelişen piyasaların ise son dönemde Çin'deki büyümenin etkisiyle oldukça iyi bir büyüme yakaladığını belirtti.

Mobius, "Gelişmekte olan piyasalar daha iyi hale geliyor. Bu öncelikle Çin'deki toparlanmadan kaynaklanıyor. Bilindiği üzere Çin, gelişmekte olan piyasalar endeksinin yüzde 30'unu temsil ediyor. Yani Çin iyi iş çıkardığında, endeks de iyi sonuç veriyor." dedi.

Küresel görünümdeki bozulmaya rağmen gelişen piyasa şirketlerinin iyi performans sergilediğini kaydeden Mobius, "Gelişmekte olan pazarlarda çok iyi performans gösteren çok fazla şirket ve ülke var. Hindistan bunun iyi bir örneğidir. Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Vietnam, Tayvan ve benzeri ülkelerdeki şirketler makroekonomik duruma rağmen iyi performans gösteriyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle yerel para birimleri üzerinden petrol satışı yaparak küresel enerji fiyatlarında düşüşe katkı sağladığını, Türkiye ve Hindistan gibi enerji ithalatı yapan ve gelişen ekonomilerin bu durumdan yararlanacağını ifade eden Mobius, "Bence Türkiye (önümüzdeki dönemde) iyi bir büyüme gösterecektir." dedi.

Mobius, merkez bankalarının son dönem kararlarına değinirken, "ABD Merkez Bankası (Fed) ve dünyadaki diğer merkez bankaları, çok fazla para basarak dünyayı çok zor bir duruma soktu. Bunun elbette enflasyon üzerinde doğrudan bir etkisi var. Enflasyon çok fazla paranın tedavülde olması demek." ifadelerini kullandı.

"Türk inşaat şirketlerinin iyi bir performans sergileyeceğini öngörüyorum"

Mark Mobius, Türkiye'de şubat ayında yaşanan depremlerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, deprem bölgesinin yeniden inşa edilmesinin söz konusu olduğunu ve daha iyi konutlar için büyük miktarlarda yatırımlar yapılacağını anlattı.

Bazen gerilimli ve zor zamanlarda bazı şirketlerin iyi performans gösterebildiğini belirten Mobius, şehirlerin yeniden depreme dayanıklı yapılarla yenilenmesi sürecinde Türk inşaat şirketlerinin iyi bir performans sergileyeceğini öngördüğünü kaydetti.

Türkiye'deki enflasyon ve döviz kuru seviyesinin ihracatçı Türk şirketlerine fayda sağladığını ifade eden Mobius, "Örneğin, Türkiye'de yazılım ihracatı yapan bir şirketle iş yapıyoruz. Şirketin ihracı dövizken, maliyetleri Türk lirası cinsinden ve bu yüzden iyi performans sergiliyor." dedi.

Gelişen piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Mobius, "(Yatırım yapmak için) Kesinlikle Türk şirketlerine bakmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Genel olarak hükümetlere olan güven azalıyor"

Mobius Capital Kurucusu Mobius, Fransa ve İsrail gibi dünyanın pek çok ülkesinde kitle hareketleri, sokak gösterileri olmasına ilişkin, belirsizliğin olduğu zamanlarda özellikle ekonomik çerçevede, insanların seslerini duyurma ve kendilerini gösterme eğiliminde olduğunu söyledi.

Tüm dünyada ekonomik ve politik gelişmelerin etkisiyle hükümetlere duyulan güvenin azaldığını iddia eden Mobius, "Bu yüzden insanlar bunu (güvensizliği) her şeyden önce daha fazla kripto para, daha fazla altın satın alarak gösteriyor." dedi.

Mobius, tüketicilerin bu tip belirsizliklerin yüksek olduğu zamanlarda "bankalardaki mevduatlarının bile güvende olmadığını" düşünerek huzursuz olabileceği uyarısında bulundu.

"Genel olarak hükümetlere olan güven azalıyor" ifadesini kullanan Mobius, Fransa'da yaşanan protestoların bunun tipik bir örneği olduğunu söyledi.

AA

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YatırımgurusuMarkMobiusTürkşirketleri
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