Yatırım araçlarından en yüksek reel getiriyi BİST 100 endeksi sağladı

TÜİK'ten finansal yatırım araçlarının Ekim 2022’deki reel getiri oranlarına ilişkin açıklamaya göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,26, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,58 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 5,90, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,19, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,27, euro yüzde 6,67 ve külçe altın yüzde 7,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 2, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,30, DİBS yüzde 2,39, euro yüzde 2,80 ve külçe altın yüzde 3,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK DEĞERLENDİRME

BİST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 39,35 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,70 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYLIK DEĞERLENDİRME

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,15 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,76 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRME

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, BİST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,07, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,40 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 21,29, külçe altın yüzde 25,86, euro yüzde 33,32, DİBS yüzde 45,49 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 55,21 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 9,34 ve külçe altın yüzde 2,99 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 7,37, DİBS yüzde 24,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 37,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.