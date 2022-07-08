Yaş çayda rekolte, yüzde 20 düştü

Doğu Karadeniz'de, 830 bin dekarda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında 16 Mayıs'ta başlayan ilk hasat döneminde, üreticilerden 425 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildi. Geçen yıl aynı dönemde toplam 524 bin ton yaş çay alımı yapılırken, kış şartlarının uzun sürmesi nedeniyle çay filizlerinin hasat olgunluğuna geç ulaşmasıyla rekolte, yüzde 20 geriledi. Rekolte düşüklüğü yaşanan yaş çayın 6,70 TL olarak açıklanan kilogramı ise 8 TL'ye ulaşan fiyatlarda alıcı buldu. Önceki yıllarda bazı özel sektör çay firmalarının yarı yarıya düşürdüğü yaş çay alım fiyatının yüksek seyretmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yaş çay taban fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 73 oranında artışla 6,70 TL taban fiyat, 30 kuruş destekleme ile birlikte 7 TL olarak açıklanmıştı.

‘ÜRETİCİ ÇAYINI HEVESLE TOPLADI’

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, açıklanan yaş çay fiyatıyla sezona tarım bayramı ile başladıklarını belirterek, "14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mızın çay fiyatını açıklaması ile tam bir bahar havası yaşandı. ÇAYKUR’un uyguladığı politikalar, yüksek kota, serbest alım, randevusuz sistem ve kontenjan uygulamaması üzerine çayımız özel sektör tarafından da rağbet gördü. Burada ÇAYKUR genel müdürüne ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Büyük bir kazanç sağlayan üretici çayını da büyük bir hevesle topladı. Çok da kaliteli kuru çay elde edildi. Biz üreticiler olarak çok memnunuz" dedi.

‘ÇAY AZ OLUNCA TALEP ARTTI, FİYATLAR DÜŞMEDİ’

Çay üreticisi Mehmet Uzun da hasatta en rahat dönemi yaşadıklarını aktararak, "Çay rekoltesi de az olunca özel sektör devletin açıklamış olduğu çay fiyatının altında alım yapmadı, üretici mağdur olmadı. Çay az olunca talep arttı, fiyatlar düşmedi. Biz de memnun kaldık” diye konuştu.

Özel sektörün çay alım fiyatını düşürmeyerek üreticiyi mutlu ettiğini dile getiren üretici Hızır Çil ise "Çay üreticisi için güzel bir sezon oluyor. Ağır kış şartları dolayısıyla çay toplanma olgunluğuna geç ulaştı. Verim az oldu. Üreticiler çayını ÇAYKUR’a sattı. Özel sektöre tercih az olunca daha önceki yıllarda düşük fiyattan çay alan özel sektör bu yıl açıklanan fiyattan alım yaparak üreticiyi memnun etti. Çaya verilen güzel fiyatta üreticiyi mutlu etti" dedi.