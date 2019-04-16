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Yapı Kredi’ye EFMA’dan İnovasyon Ödülü

Bankacılığın dijital dönüşümüne öncülük eden Yapı Kredi, insanı odağına alan yenilikçi hizmet anlayışıyla ödüller kazanmaya devam ediyor. Banka, yapay zekadan yararlanarak finansal analizin otomasyonunu sağlayan FOCA projesiyle ‘EFMA Accenture Ayın Bankacılık İnovasyonu Ödülü’ne layık görüldü. Yapı Kredi, böylelikle teknoloji dünyasının önde gelen organizasyonlarından EFMA Accenture Dağıtım ve Pazarlama İnovasyonu Ödülleri’nde de finale kalmaya hak kazanmış oldu.

Yapı Kredi’ye EFMA’dan İnovasyon Ödülü

Bankacılığın dijital dönüşümüne öncülük eden Yapı Kredi, insanı odağına alan yenilikçi hizmet anlayışıyla ödüller kazanmaya devam ediyor. Banka, yapay zekadan yararlanarak finansal analizin otomasyonunu sağlayan FOCA projesiyle ‘EFMA Accenture Ayın Bankacılık İnovasyonu Ödülü’ne layık görüldü. Yapı Kredi, böylelikle teknoloji dünyasının önde gelen organizasyonlarından EFMA Accenture Dağıtım ve Pazarlama İnovasyonu Ödülleri’nde de finale kalmaya hak kazanmış oldu.

16 Nisan 2019 Salı 16:15
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Yapı Kredi’ye EFMA’dan İnovasyon Ödülü

Finansal analizi saniyelere indiriyor

FOCA projesinin hayata geçmesiyle büyük ölçekli KOBİ müşterilerinin detaylı kredi değerlendirmesinde yüzde 53 oranında zaman tasarrufu sağladıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, böylelikle hizmet sürelerini kısaltarak müşteri deneyimini daha da iyileştirdiklerini ifade etti. Erdoğan, bankacılık sektöründeki en yenilikçi projeleri küresel düzeyde belirlemeyi amaçlayan EFMA’dan alınan ödülle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi olarak tüm çalışmalarımızda insanı odağımıza alıyor ve bunu yaparken de yenilikçi bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. En güncel teknolojilerden faydalanarak gerek müşterilerimizin gerekse çalışma arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilmek, temel yaklaşımımız. Teknoloji özelinde baktığımızda ise müşteriye sunduğumuz hizmetlerin, iş süreçlerimizin ve banka içinde kullandığımız servislerin dijitalleşmesinde, özellikle yapay zeka teknolojilerinden yararlanıyoruz.

Temelinde doğal dil işleme ve makine öğrenmesi gibi farklı yapay zeka teknolojileri bulunan FOCA projemizle kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığı kapsamında şirketlerin finansal belgelerini işleyerek finansal analizin otomasyonunu gerçekleştirdik. Öncesinde bir finansal analist tarafından bir firmanın analizinin yapılması günler sürerken, bu proje sonucunda sadece birkaç saniyede firmanın finansal analiz aşaması tamamlanıyor. Haziran ayından günümüze, toplam 177.000 kurumsal, ticari ve KOBİ şirketinin finansal analizi bu proje kapsamında tamamlandı. EFMA ve Accenture’ın dünya çapında en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği aylık değerlendirmede küresel düzeyde birçok inovasyonun arasından seçildiğimiz için mutluyuz. Yapı Kredi olarak yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmaya, müşterilerimize farklı bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz’’

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Son Güncelleme: 16.04.2019 16:17
Anahtar Kelimeler:
İnovasyon ÖdülüEFMAYapı Kredi
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